Raha nuorten keskuudessa – mistä eurot tulevat nuorelle ja minne ne menevät

Nuorille on tärkeää, että taskusta löytyisi koko ajan hieman käyttörahaa. Osalla nuorista se onkin näin, mutta joillakin rahan saanti voi olla erityisen hankalaa. Osa nuorista saa rahaa pyytämällä, jotkut joutuvat tekemään rahan eteen paljon töitä.

Vanhemmilla on suuri merkitys siihen, miten ja kuinka paljon nuori saa rahaa.

Vanhemmilla on paljon eri näkökulmia siitä, kuinka paljon nuori rahaa tarvitsee. Joillekin nuorille maksetaan viikko- tai kuukausirahaa tietty määrä. Perheissä kyseisen rahan summa on heittelevä, sillä osittain vanhempien tulot vaikuttavat siihen, paljonko on mahdollista antaa lapselle omasta pussista rahaa. Vanhempien suhtautuminen taloudelliseen kasvattamiseen vaikuttaa suuresti myös nuoren tapoihin ansaita omat rahansa. Kotona tehdyistä kotitöistä voidaan palkita nuori pienellä rahamäärällä. Joissain perheessä nuorella ei ole säännöllisiä tuloja kotoa ja heidän on mentävä töihin, jotta saisivat rahaa.

Onneksi perheille, joilla on lapsi tai lapsia, annetaan tukia, kuten lapsilisä. Lapsilisä maksetaan siihen asti, kunnes nuori täyttää 17 vuotta. Tämän jälkeen nuorelle voidaan myöntää opintotuki, mikäli nuori täyttää ehdot. Opintotuki maksetaan suoraan nuorelle, ja rahan määrä on henkilökohtainen. Kela päättää nuorelle annettavan rahan määrän katsomalla, paljonko nuoren olisi suotavaa saada rahaa vanhempien tuloihin tai vastaaviin seikkoihin verrattuna.

Nuorten rahan sijoitus- ja käyttökohteet eroavat suuresti. Jotkut nuoret ajavat mopoilla tai mopoautoilla, joihin polttoaine ja varaosat maksavat. Maalla asuessa joillekin nuorille jonkinlainen ajoneuvo on välttämätön. Osa käyttää rahaa vaikkapa vaatteisiin tai muihin vapaa ajan viihdykkeisiin. Osa nuorista taas saattaa polttaa tupakkaa tai käyttää nuuskaa, johon saattaa mennä paljonkin rahaa vuodessa.

Pahimmassa tapauksessa jopa kaverisuhteet saattavat kärsiä rahan puutteen takia. Kaverit päättävät lähteä vaikkapa Tampereelle viettämään päivää ja pitämään hauskaa, mutta jos ei ole rahaa, ei voi yksinkertaisesti lähteä mukaan. Jos useasti samantyyppinen tapaus toistuu, kaveriporukasta alkaa pikkuhiljaa erkaantumaan.

Samu Järvinen