Aitoon VPK on uudistanut Honkalan alakertaa tämän vuoden aikana urakalla. Jo alkuvuonna alakerta remontoitiin lattiasta kattoon saakka ja syksyn aikana tiloihin saadaan uudet, juhlatilaa entistä paremmin palvelevat kalusteet.

Uudistunut alakerran klubi pääsee testiin heti tuoreeltaan perjantaina 1.11. Hyvät Naiset ja Herrat -lauluyhtyeen keikalla. Pälkäneläislähtöinen a cappella -kokoonpano on suunnitellut Aitoon VPK:n kanssa klubille konseptin, jossa korostuu paikallinen osaaminen niin hengen- kuin ruumiinravinnonkin osalta.

Hyvät Naiset ja Herrat goes kapakka -nimellä kulkeva ilta tarjoilee englanninkielistä poppia ilman soittimia, kuusiäänisenä stemmalauluna esitettynä. Aitoon VPK on panostanut illan tarjoiluihin ottamalla myyntiin tavanomaisen juomatarjonnan lisäksi valikoiman erikoisoluita. Lisäksi tarjolla on tapas-lautasia, joissa näkyvät paikalliset tuotteet.

Aitoon VPK:n puheenjohtaja Erkki Hyöki uskoo, että Pälkäneellä on kysyntää tämän tyyppiselle tarjonnalle.

– Päätimme lähteä kokeilemaan, miten tällainen klubi-ilta saisi ihmisiä liikkeelle. Uudistunut Honkalan alakerta tarjoaa erinomaiset puitteet päästä nauttimaan tunnelmallisesta keikasta lasillisen ja pikkusuolaisen äärellä, Hyöki toteaa.

Hyvät Naiset ja Herrat on keikkaillut viime aikoina kotikulmillaan harvakseltaan. Lokakuun alussa yhtye esiintyi Tampere-talon Aulaklubilla ja Honkalan keikkaa edeltävänä iltana yhtye esiintyy Helsingissä Valkoisessa Salissa.

– Muutoin viime kuukaudet ovat sujuneet pääosin uusia biisejä treenatessa, kertoo yhtyeen sopraano Pauliina Jaakkola.

Ovet klubille avataan perjantaina 1.11. kello 20 ja sisäänpääsy iltaan on ilmainen. Illan aikana kuullaan Hyviltä Naisilta ja Herroilta kaksi settiä, joiden jälkeen on mahdollista jäädä jatkamaan iltaa vielä perinteisen pubivisan parissa.