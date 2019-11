Valoa torin elämään

Kangasalan keskusta on joulukuussa täynnä valoa, kun tori muuntautuu valotoriksi, ja animoidusta joulukalenterista avautuu joka päivä uusi luukku. Joulukalenteri avataan ensimmäisen kerran lauantaina 30. marraskuuta kello 17 Kangasalan joulunavauksen ja valotorin yhteisessä tapahtumassa.

– Avajaisissa päästään näkemään koosteenomaisia maistiaisia siitä, mitä kaikkea kalenterista joulukuun aikana paljastuu, kulttuurisuunnittelija Anna Toiva Kangasalan kaupungilta kertoo.

Kangasalan pääkirjaston kelloseinälle heijastettava joulukalenteri koostuu kangasalalaisten nuorten tekemistä piirustuksista, joista mediataiteilija Niko Tiainen luo näyttävän kokonaisuuden. Yhden luukun animaatio kestää noin neljä minuuttia, ja se vaihtuu päivittäin.

– Joulukalenteri pyörii kello 7–10 aamulla ja kello 15–21 illalla. Tässä hyödynnetään siis pimeää aikaa, jota meillä Suomessa tähän vuodenaikaan kyllä riittää, joulukalenterin ideoijat, nuoriso-ohjaajat Tytti Eromäki-Heino ja Marketta Huuhtanen kertovat.

Joulukalenteri toteutetaan video mapping -tekniikalla, jolla heijastetaan animaatioita rakennusten ja esineiden pinnalle. Näin koko rakennus tulee ikään kuin eläväksi.

– Joulukalenteri-idealla tällaista valoteosta tuskin on aiemmin Suomessa tehty, joten Kangasalla päästään kokemaan ja näkemään jotakin ihan uutta, Huuhtanen mainitsee.

Nuoret suunnittelijoina

Joulukalenterin luukkuja on työstetty syksyn aikana Kangasalan yläkouluilla ja lukiossa sekä yhdessä kaikille avoimessa työpajassa. Nuoret ovat päässeet ideoimaan omaa ja Kangasalan tulevaisuutta piirroksiin. Työpajoissa on kuultu innokasta puheensorinaa ja nähty keskittynyttä työskentelyä.

– Aivan huikean hienoja piirustuksia nuoret ovat tehneet, Eromäki-Heino kehaisee.

– Ideat todella lähtivät lentoon, Huuhtanen lisää.

Valotori toteutetaan Kangasalan kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden, Kangasalan nuorisovaltuuston ja t2+r-taidekollektiivin yhteistyönä.

Yritys! Haluatko mukaan tukemaan tapahtumaa ja mainoksesi heijastetuksi pääkirjaston seinälle? Ota yhteyttä kulttuurisuunnittelija Anna Toivaan, puh. 044–4813 020 tai anna.toiva@kangasala.fi

Seinälle heijastuvat nuorten omat unelmat ja visiot Kangasalan tulevaisuudesta

Ufoja. Ratikka. Paremmat bussiaikataulut. Lomamatkoja avaruuteen. Suomen ensimmäinen pilvenpiirtäjä. Juna-asema. Ideoita sinkoilee ilmaan, kun kangasalalaisnuoret pääsevät ideoimaan ja piirtämään paperille omia unelmiaan ja Kangasalan tulevaisuutta.

– Minä teen tällaista printtikuviota, Kangasalan lukion ekaluokkalainen Miila Lymi näyttää.

Pitkäjärven yläkoulua käyvä Teemu Helander luonnostelee paperille isoa Kangasala-tekstiä.

– Isojen kirjainten sisään tulee erilaisia printtikuvioita ja värejä, Helander hahmottelee.

Nuoret ovat koolla Vatialan nuorisotila Veturissa. Elina Tiainen ja Niko Tiainen taidekollektiivi t2+r:stä seuraavat ja ohjaavat nuorten työskentelyä tarkasti. Niko Tiaisen tehtäväksi jää koostaa nuorten ideoista ja piirroksista kokonaisuus, joka myöhemmin heijastetaan pääkirjaston seinälle kaupunkilaisten iloksi.

Maailmalla Kangasallakin käytettävää projisointitekniikkaa, video mappingia, on käytetty jo melko paljon. Suomessa video mapping on vielä uusi ilmiö, mutta sitä on jo hyödynnetty monessa paikassa.

– Joulukalenteria tällä tekniikalla ei ole vielä Suomessa toteutettu missään muualla, joten Kangasalla tullaan näkemään jotain ihan uutta, Elina Tiainen lupaa.