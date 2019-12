Alle kouluikäisen lapsen aamu- ja välipalan huolehtivat aikuiset kotona tai hoidossa. Lapsella ei ole vielä minkäänlaista vastuuta alle kouluikäisenä miettiä mitä ja koska syödään, näistä asioista aikuiset huolehtivat lapsen puolesta.

Eskarivuoden aikana on hyvä alkaa opetella koululaistaitoja. Koululaistaitoihin kuuluvat aamupalan ja välipalan syöminen itsenäisesti. Näihin itsenäisiin taitoihin voi ajatella kuuluvan myös käsien ja hampaiden pesun ennen aamupalaa. Lapsen on hyvä osata myös esimerkiksi kuoria hedelmiä, kaataa maitoa lasiin, voidella leipää, leikata juustoa, kurkkua, tomaattia, paprikaa tai muuta leivälle sopivaa. Jos puuro maistuu lapselle aamulla, voisi lapsi opetella tekemään puuron mikrossa. Illalla voi yhdessä lapsen kanssa valmistella sopivaa aamupalaa jääkaappiin odottamaan. Aina eivät vanhemmat pysty osallistumaan lapsen kanssa yhteiselle aamupalalle ja siksi on hyvä, että lapsi tietää, mikä valmiiksi laitetuista annoksista on tehty hänelle aamua varten. Hyvä ja ravitseva aamiainen antaa lapselle voimaa jaksaa koulussa siihen asti, että siellä saa lounaan.

Koulupäivän jälkeen lapselle on hyvä opettaa käsien pesu heti koulusta tulon jälkeen. Näin välipalan syöminen sujuu puhtailla käsillä. Pienille koululaisille välipala olisi hyvä olla valmiina jääkaapissa odottamassa. Esikoulussa ja iltapäiväkerhossa nämä välipalat lapsi saa valmiina, mutta kotiin tulevat koululaiset joutuvat etsimään välipalan itse jääkaapista, mikäli sitä ei ole yhdessä valmisteltu. Ilman välipalaa eivät kotitehtävät maistu ja lasta kiukuttaa viimeistään siinä vaiheessa, kun vanhemmat tulevat töistä kotiin. Päivällisen odottaminen voi olla mahdoton tehtävä, kun nälkä kurnii vatsassa.

Säännöllisestä ateriarytmistä jaksamista ja turvaa

Tuttuina toistuvat arjen rutiinit vahvistavat lapsen turvallisuudentunnetta, toimintakykyä ja luovat päivään reipasta ryhtiä. Säännöllinen ateriarytmi auttaa lasta jaksamaan läpi päivän touhujen, tukee hyvää keskittymiskykyä ja lapsen luontaisen nälän- ja kylläisyydensäätelyn kehittymistä, edesauttaa riittävää ja monipuolista ruokailua ja turvaa hammasterveyttä. Lapsuuden ruokatottumukset luovat pohjan myös aikuisuuden ruokailutottumuksille ja edelleen terveydelle.

Aikuisen tehtävänä on päättää mitä, milloin ja missä syödään. Ateriarytmi on aikuisen vastuulla. Lapsi sen sijaan päättää, minkä verran syö. Lapsilla on tarkka luontainen nälän- ja kylläisyydensäätely – luota lapsen kykyyn arvioida oman kehonsa tarpeita. Mikäli vatsa täyttyy ennen kuin lautanen on tyhjä, ruokaa voi jättää syömättä.

Vireyttä, vinkkejä ja verensokeritasojen hallintaa

Riittävä ja monipuolinen aamiainen on säännöllisen ateriarytmin kulmakivi. Monipuolinen aamiainen turvaa vireyden aamupäivän ajaksi, auttaa nälkää pysymään loitolla lounaaseen asti, antaa energiaa aamupäivän leikkeihin ja uuden oppimiseen ja tukee keskittymiskykyä. Välipala antaa energiaa kesken päivän, tukee verensokeritasojen hallintaa ja auttaa jaksamaan seuraavaan ateriaan asti.

Toteutustapoja monipuolisen aamu- ja välipalan rakentamiseen on monia. Käytä mielikuvitusta ja ota lapsi mukaan aamiaisen ja välipalan suunnitteluun sekä valmistamiseen. Hyvä nyrkkisääntö aamu-, väli- ja iltapalan koostamisen on seuraava: lapsen oman kourallisen verran jotakin värikästä, jotakin kuitupitoista ja jotakin maitovalmistetta/leikkelettä/kananmunaa/kasvipohjaista maidonkorviketta.

Neuvokkaan perheen vinkit virtaa lisääviin välipaloihin:

Hedelmät ja marjat maistuvat maustamattoman jogurtin, viilin tai rahkan kanssa. Hedelmistä voi sekoittaa värikkään hedelmäsalaatin.

Pilko jääkaappiin valmiiksi kasviksia ja hedelmiä. Sieltä niitä on helppo napsia välipalaksi.

Täysjyväleipä, sämpylät, rieska ja karjalanpiirakat ovat hyvä pohja välipalalle. Näkkileipä ja hapankorppu tuovat rouskuvaa vaihtelua. Pinnalle sipaistaan kasvirasvalevitettä ja päälle pinotaan suosikkikasviksista mahtava keko.

Kotitekoisia myslipatukoita voi paistaa uunissa yhdessä lasten kanssa. Jokainen saa eväspatukkaansa omat lempparit pähkinöistä ja kuivatuista hedelmistä.

Lisää hyviä vinkkejä lapsiperheen arkeen löytyy osoitteesta www.neuvokasperhe.fi .

Tiiamari Tuominen

Ravitsemussuunnittelija (TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti)

