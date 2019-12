Tammikuun tyhjyyttä tuskailevat, lapset, rokkarit, teatterista tykkäävät ja kokeilunhaluiset – kaikki löytävät mieleistään tarjontaa Kangasala-talon kevään ohjelmistosta.

Tammikuun tyhjyyttä tuskaileville

Tammitorstait tuovat piristystä valkokankaalle. Salin akustiikka antaa täyden tukensa, kun isolta kankaalta pääsee kokemaan teatteri-, konsertti- ja taide-elämyksiä torstaisin. Valkokankaalla nähdään Lontoon Garrick Theatresta Shakespeare-klassikko Talvinen tarina, Tshaikovskin musiikkiin pohjautuva klassikko Pähkinänsärkijä Wienin Staatsballettin esityksenä sekä dokumentaarinen katsaus taiteilija Claude Monet’n taiteeseen.

Lapsille

Pikku Papun Orkesterin konsertti Ke 5.2.

Konsertissa seikkailee iloinen pieni kilpikonna Pikku Papu ystävineen – ihmetellen lauluissaan ystävyyttä, iloa ja kiukkua ruoanlaittoakaan unohtamatta.

Matka maailman ympäri 80 päivässä Su 22.3.

Jules Vernen klassikko taipuu ratkiriemukkaaksi ja vauhdikkaaksi seikkailumusikaaliksi Musiikkiteatteri Kapsäkin käsittelyssä.

Teatterista tykkääville

Ulla Tapaninen La 1.2.

Näyttelijän esityssarjan itsenäinen kuudes osa, Lava-ammuntaa VI, tekee teräviä huomioita ja hillitöntä komiikkaa arjen ilmiöistä.

Seela Sella Ke 26.2.

Keväällä ensiesityksensä saavassa esityksessä ”Ihan Seelana” käydään läpi Kangasalta liikkeelle lähteneen pitkän linjan näyttelijättären elämäntarinaa haastattelunomaisesti Kari Paukkusen kanssa.

Rokkareille

Pelle Miljoona Rockers La 28.3.

Vanha nimi, uusi bändi, uusi levy ja uusi kiertue. Pelle Miljoonan bändin kaksiosaisen konsertin ensimmäinen osio on akustinen ja toinen osio sähköinen, rockimpi setti.

Costello Hautamäki Ke 20.5.

Viime keväänä yleisön hurmioon saattanut kitaristi Costello Hautamäki tarttuu Popedaan, Hurriganesiin ja muihin – ulkomaisiinkin – rock-klassikoihin.

Kevyemmän musiikin ystäville

Edu Kettunen To 7.3.

Olohuonemaisessa konsertissa Edu Kettunen sekä Mika Kuokkanen, Johanna Iivanainen ja Mikko Iivanainen esittävät tunnetuimpia kappaleitaan ja huolella valikoituja lainakappaleita.

Diandra Pe 20.3.

Upea ääni, säteilevä lavakarisma ja rakastetuimmat suomalaiset helmet yhdessä kauneimpien ulkomaisten sävelmien kanssa ovat ainekset, joista rakentuu ilta Diandran ja hänen yhtyeensä kanssa.

Kokeilunhaluisille

Kosketus To 12.3.

Kirjailija-terapeutin ja laulaja-lauluntekijän yhteiskiertue tarjoaa musiikkia ja sielunhoitoa Tommy Hellstenin, Tommi Kaleniuksen ja Ninni Poijärven johdolla.

Stand upille nauraville

Mikko Vaismaa Ke 7.3.

Televisiostakin tutun koomikon keikalta kukaan ei lähde pois kylmänä – ellei sitten ole kuollut nauruun.

Anitta Ahonen Pe 3.4.

Kuten aiemminkin, tv:stä tutun koomikon uusi esitys on hervottoman hauska ja häpeämättömän ronski – myös K-18-anniskelukatsomosta seurattuna.

Musikaaliin mieliville

Show must go on Pe 7.2.

Queen-musikaali marssittaa lavalle tiukan bändin lisäksi Uuden Musiikin Kilpailusta tutun Mikael Saaren Freddie Mercuryna – ja ison pinon rock-hittejä.

Simon kyreneläinen Ti 7.4.

Pääsiäisen ajan klassikkomusikaali juhlii 30-vuotista historiaansa uuden käsikirjoituksen voimin ja tuo lavalle päärooleissa nuoret kangasalalaiset Liina-Lotta Hakamäken ja Janne-Tapani Simolan.

Vahvoja naisia ihaileville

Vie meidät rakkauteen La 15.2.

Koko kansan rakastama tangokuningatar Arja Koriseva saa seurakseen konserttilavojen suosikkibaritonin, saksofonisti Hannu Lehtosen nostalgisissakin tunnelmissa.

Rakasta minut vahvaksi To 2.4.

Teatterineuvos Ritva Oksanen esittää Aino Suholan kirjoittamia tekstejä, joiden lomassa kuullaan laaja valikoima upeita lauluja Pedro Hietasen säestämänä.