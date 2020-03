Hartauskirjoitus

Kristinusko tarjoaa avaimia ymmärtää ja hyväksyä elämään kuuluvaa kärsimystä – avaimia löytää kärsimyksen keskeltä jopa merkityksellisyyttä.

Pääsiäisen lähestyessä lauletaan virttä ”Käykäämme nyt Jerusalemiin” ja luetaan Raamatusta siitä, miten Jeesus alkaa kulkea kohti Jerusalemia, missä hänet vangitaan ja tuomitaan kuolemaan. Kun kuljemme Jerusalemiin hänen kanssaan, voimme kulkea kohti elämämme kipuja ja vaikeutta.

Merkityksellisiä elämässä eivät ole vain ne hetket, kun olemme tyytyväisiä elämäämme, kaikki on upeasti ja elämä kaikin puolin rakastettavaa. Vaan Taivas onkin läsnä menetyksessä, epäonnistumisissa, haavoissa ja elämän kivuissa. Jeesus sanoo: ”Joka rakastaa elämäänsä, kadottaa sen, mutta joka panee alttiiksi elämänsä, saa osaksi ikuisen elämän”. Kärsimystiellä vierellämme kulkee hän, joka kulki tuon tien loppuun asti.

Kenellä on köyhyyttä, hänellä on aarre taivaassa.

Missä on häpeää, siellä Jumalan rakkaus ja hyväksyntä on suurta.

Missä yksinäisyyttä, siellä Jumala vetää lähelleen.

Missä kipua, siellä vuotavat Jeesuksen haavat.

Missä murheellisia, siellä lohdutus.

Missä surua, siellä toivo jälleennäkemisestä.

Missä synti on tullut suureksi, siellä armo on tullut ylenpalttiseksi.

Riikka Hämäläinen

citypappi

Kangasalan seurakunta