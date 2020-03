Ainakin Keskuskentälle Kangasalle on suunniteltu rakennettavaksi kaupunkipientaloja. Mikä ihmeen kaupunkipientalo, kaupunginarkkitehti Mari Seppä?

– Kaupunkipientalo on viereiseen asuntoon kytketty kaupunkimainen pientalo, joka sijaitsee omalla tontillaan. Tyypillisessä kaupunkipientalossa on usein samantyyppiset huonetilat kuin perinteisessä omakotitalossa – ja perinteisen talon tapaan voi kaupunkipientalokin olla suuri tai pieni, yhdestä kolmeen kerrosta. Tontti on vain tavallista pientaloa pienempi ja rakentaa saa naapurin seinään kiinni. Lopputuloksena on eläväinen ja kaupunkimainen katumiljöö.

Miksi kaupunkipientaloja?

– Kaupunki luovuttaa lähivuosina kaupunkipientalotontteja erinomaisilta sijainneilta esimerkiksi keskustasta, Lamminrahkasta, Pitkäjärveltä ja Vatialasta. Kaikki kohteet ovat bussiliikenteen varrella halutuilla sijainneilla, jonne hakeutuu kohtuullisen urbaaniin elämäntapaan viehtyneitä asukkaita. Tämän vuoksi pientaloasumista tehdään näillä alueilla tiiviillä ja infrastruktuurin kannalta tehokkaalla konseptilla. Rakennustapa vastaa sekä yhteisöllisyyden että yksilöllisyyden kaipuuseen, jotka juuri nyt nousevat monella omakotiasujalla ehkäpä aiempaa voimakkaampina toivelistalle. Vastaavia alueita on toteutettu aivan hiljattain muun muassa Pirkkalassa.

Miten talot rakennutetaan, jos talot voivat olla jopa kiinni toisissaan?

– Kaupunkipientalo on tavanomaisen omakotitalohankkeen tavoin useimmiten tulevien asukkaidensa rakennuttama, joten suunnittelussa on mahdollisuus toteuttaa hyvinkin paljon omia ideoita. Joitakin reunaehtoja toteutukselle määrittelevät alueen asemakaava ja rakennustapaohjeet, joilla varmistetaan, että kokonaismiljööstä tulee viihtyisä ja harmoninen. Kullekin talolle haetaan rakennuslupa samaan tapaan kuin tavanomaiselle pientalolle.