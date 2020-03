LP Kangasalan Roosa Laakkonen on lentopallon Mestaruusliigan paras torjuja – jolle Välke passasi neljä väitettä kommentoitavaksi.

Lentopallo on vaikea laji pelata ja seurata.

– On, lentopallo on tekninen ja taktinen laji. Vaikka itsekin olen pelannut jo kauan, tuntuu ettei koskaan tule valmiiksi. Syötössä, hyökkäämisessä ja puolustamisessa voi kaikissa kehittyä. Itse koen, että voin yhä tulla paremmaksi jokaisella osa-alueella, ja se lajissa varmaan toisaalta viehättääkin.

Torjunta on mielestäni hienoin piste, jonka lentopallossa voi saada. Vaikeaa on pelaajan näkökulmasta ollut henkinen puoli – se, miten on pidettävä pää kylmänä siinä erän loppuhetkillä tasatilanteessa. Se puoli on kyllä kehittynytkin sen myötä, kun olen päässyt pelaamaan niitä tilanteita.

LP Kangasala pystyy parantamaan peliään vielä runkosarjan loppumetreistä.

– Kyllä, ihan kaikessa. Torjunta oli syksyllä tosi kova – nyt se on rakoillut, mutta kaikki tietävät sen olevan vahva. Lisäksi olemme kova hyökkäysjoukkue. Meillä on myös tosi hyvä joukkuehenki – treeneissä voidaan hassutella, vaikka teemmekin täysillä töitä, siinä on hyvä balanssi.

Mikä joukkue tahansa on voinut voittaa minkä joukkueen hyvänsä, joten katsojille on luvassa mielenkiintoinen kevät.

Pudotuspelit ovat vain otteluita muiden joukossa.

– Tavallaan. Niin pitäisi ainakin pystyä ajattelemaan – ei kannata panikoida tyyliin ”apua, pleijarit alkavat ja nyt on pakko voittaa”… En itse stressaa pelejä hirveästi, ja pelejä pitääkin pystyä nollaamaan nopeasti, kun pelitahti on kova. Vaikka olisi häviöllä parikin peliä, pitää vain uskoa, että tästä noustaan vielä. Henkinen puoli on pudotuspeleissä tärkein, treenata siinä ei juuri enää ehdi.

Periaatteessa mikään ei kopissa tai kentällä muutu, mutta jokaisella varmaan taisteluhalu nousee vielä entisestään.

Kevään 2000 jälkeen kultajuhlia on vietetty vain kerran jossakin muualla kuin Salossa tai Hämeenlinnassa – mutta tänä vuonna mestaruuden voittaa jokin muu joukkue kuin Lentopallokerho tai LP Viesti.

– Voi olla. Vaikka Salo ja Hämeenlinna jäivät nyt runkosarjassa alemmas kuin yleensä, ei se tarkoita niiden lopullisen sijoituksen olevan välttämättä siellä. Sarja on nyt tosi tasainen – mielestäni paljon tasaisempi kuin viimeksi täällä pelatessani – ja ennakkosuosikkien arvioiminen on vaikeaa. Uskon ja haluan, että me olemme ylhäällä, muuten siellä voi olla kuka tahansa.