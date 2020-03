Kangasalan Kummeli-mies Timo Kahilainen taitaa myös kosketinsoittimet. Maaliskuussa hänet nähdään koskettimien takana Kangasala-talossa.

Millainen kokoonpano on Kangasala-talossa soittava The Dumb Stuff Band, Timo Kahilainen?

– Kyseessä on pääosin Tampereen Filharmonian jäsenistä koostuva 12 soittajan bändi. Mukana ovat muun muassa rock-kukko Juha Junttu ja Mauritiukselta Tampereelle asettunut ja maailmaa tiiviisti kiertänyt Gilbert Kuppusami.

Kuinka kauan olet itse ollut bändissä mukana?

– Liityin mukaan neljä vuotta sitten, kun kitaristi Heikki Markkula soitti ja kysyi, olisikos minulla aikaa moiseen. Ja totta kai halusin lähteä mukaan.

Millainen konsertti Kangasala-talossa on luvassa?

– Bändissä on viisi puhaltajaa, joten ohjelmisto on rakennettu torviryhmän ympärille. Luvassa on rytmikästä musiikkia ja soulin sykettä. Solisteina laulavat Johanna Försti ja Mikko Leppilampi. Ohjelmisto koostuu esimerkiksi Stevie Wonderin, Earth Wind of Firen ja Aretha Franklinin sekä Michael Bublén kappaleista.

Miten idea konsertista syntyi?

– The Dumb Stuff Band on esiintynyt monesti lämppärinä Filharmonian kesäisissä Sorsapuisto-konserteissa. Viime kesänä esiinnyimme siellä yhdessä Johannan ja Mikon kanssa. Kysyin heiltä keikan jälkeen, että koskas esiinnytään seuraavan kerran yhdessä. Nyt maaliskuulta löytyi kaikille sopiva ajankohta.

Millä mielellä odottelet konserttia?

– Innostuneesti totta kai. Tosi hienoa saada esiintyä rautaisten ammattilaisten kanssa. On tietysti myös mukava esiintyä oman kotikaupungin lavalla.

Jäitä sulatellessa -konsertit kuullaan Kangasalla lauantaina 14.3. kello 16 ja kello 19. Kangasala-salin lavalle nousee Tampereen Filharmonian soittajista koostuva 12-henkinen The Dumb Stuff Band solisteinaan Johanna Försti ja Mikko Leppilampi. Orkesterin omina solisteina laulavat Juha Junttu, Gilbert Kuppusami, ja Leni Välimäki. Bassoa soittaa Heikki Lehtinen ja kosketinsoittimia kangasalalainen Kummeleista tuttu Timo Kahilainen.