Hartauskirjoitus

”Koska Jumalan viisaudesta maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat.” 1Kor. 1:21

”Katso nyt on otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen päivä.” 2 Kor. 6: 2.

Jeesus sanoo: Matt. 16: 3,4. ”Kun ilta tulee, te sanotte: Tulee selkeä ilma, sillä taivas ruskottaa, ja aamulla: Tänään tulee rajuilma, sillä taivas ruskottaa ja on synkkä. Taivaan muodon te osaatte arvioida, mutta aikojen merkkejä ette osaa”.

Nyt me katsomme päivittäisen sään ja viikon eteenkin päin älypuhelimistamme. Osaammeko mekään arvioida tätä aikaa, mitä nyt elämme.

Raamattu ilmoittaa meille, millaisia ovat viimeisten päivien ihmiset. ”Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä tulee vaikeita aikoja. Ihmiset ovat silloin itserakkaita ja rahanahneita, kerskailijoita, ylimielisiä, pilkkaajia ja vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä ja jumalattomia. He ovat rakkaudettomia, leppymättömiä, panettelijoita, hillittömiä ja raakoja, hyvän vihaajia, petollisia, ja omahyväisiä. He rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa.

Raamattu sanoo myös; ”ja koska laittomuus lisääntyy, kylmenee useimpien rakkaus.” Tämä laittomuus tarkoittaa syntiä.

Apostoli Paavali kirjoittaa filippiläisille: ”Sillä monet, joista olen usein teille sanonut ja nyt aivan itkien sanon, vaeltavat Kristuksen ristin vihollisina. Heidän loppunsa on kadotus. Vatsa on heidän Jumalansa ja häpeä heidän kunniansa, ja maallisiin on heidän mielensä.” Fil. 3:18-19.

Edelleen; ”on olemassa suuri ahdistus maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat (tarkoittaa kansojen merta). Ihmiset menehtyvät pelätessään ja odottaessaan sitä, mikä kohtaa maanpiiriä, sillä taivaiden voimat järkkyvät.”

Nyt elämme juuri tällaista Raamatun kuvailemaa aikaa.

Tärkein lopun ajan merkki on Jumalan oma kansa, Israel ja sen hengellinen herääminen. Jumala kokoaa kansaansa omaan maahansa, mistä se Jumalansa hyljättyään on ollut karkoitettuna ympäri maailmaa muiden kansojen sekaan. Kuitenkin Jumala on säilyttänyt tämän juutalaisen kansan identiteetin, niin että se ei aikain saatossa ole sekoittunut muihin kansoihin.

Raamatusta löytyy myös lupaus: ”

”Kun nämä alkavat tapahtua, rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä.”

Jumala on valmistanut meille suuren pelastuksen Jeesuksessa Kristuksessa.

”«…sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa ja olemme vielä täällä, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin saamme aina olla Herran kanssa. Lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla.» 1. Tess. 4:16-18.

Asta Metsomäki

Kuhmalahden hsrk.