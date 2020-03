Seurakunta huolehtii poikkeusaikanakin alueen ihmisten hengellisistä ja henkisistä tarpeista. Jumalanpalvelukset jatkuvat, mutta ne toimitetaan ilman kirkkotilassa läsnä olevaa seurakuntaa. Piispat ovat yhdessä päättäneet, että jumalanpalvelukset toimitetaan toistaiseksi kirkoissa sanajumalanpalveluksina ilman seurakuntaa niin, että ne välitetään seurakuntalaisille verkon välityksellä. Jumalanpalveluksissa ovat läsnä vain seurakunnan työntekijät; pappi, kanttori, suntio ja kuvaaja.

Jumalanpalvelukset joko suoratoistetaan nettiin tai nauhoitetaan seurakunnan You Tube –kanavalle. Pälkäneellä kokeiltiin jo viime sunnuntaina, miten lähetys toimii. Jumalanpalvelukset tulevat vuoroviikoin Pälkäneen ja Luopioisten kirkoista. Ensi sunnuntaina kello 18 vuorossa on jumalanpalvelus Luopioisten kirkosta.

Kirkot auki hiljentymistä varten

Piispat suosittelevat, että jokaisen seurakunnan kirkko on auki hiljentymistä ja yksityistä rukousta varten. Paikalla on pappi tai muu seurakunnan työntekijä keskustelua ja sielunhoitoa varten. Hiljentymisen ja rukouksen mahdollistaminen kirkkotilassa on piispojen mukaan kansakunnan kriisinkestävyyden kannalta tärkeä asia. Piispat korostavat, että kyseessä ei ole yleisötilaisuus. Kirkossa ei saa olla samaan aikaan yli kymmentä henkilöä. Kirkkoon ei saa tulla, jos on lieviäkään flunssan oireita tai on palannut ulkomaanmatkalta alle kaksi viikkoa sitten. Myös riskiryhmiin kuuluvien pyydetään olla tulematta kirkkoon.

Pälkäneen kirkko on avoinna keskiviikkona 25. maaliskuuta kello 12-13 hiljentymistä ja sielunhoitoa varten. Luopioisten kirkko on avoinna sunnuntaina 29. maaliskuuta kello 11-13.

Kirkolliset toimitukset poikkeusjärjestelyin

Piispojen ohjeessa todetaan myös, että kirkolliset toimitukset hoidetaan toistaiseksi poikkeusjärjestelyin. Seurakuntien työntekijät sopivat yhdessä perheiden ja omaisten kanssa kirkollisten toimitusten, kuten kasteen, vihkimisten tai hautajaisten järjestämisestä.

Hautaan siunaamisissa voivat olla läsnä vainajan kaikkein lähimmät omaiset, vaikka tämä ylittäisikin annetun kymmenen henkilön rajan. Jos hautaan siunaamisesta muodostuu lähiomaisten siihen osallistuessa yli kymmenen hengen tilaisuus, tulee kaikin käytettävissä olevin keinoin pyrkiä välttämään tartuntariskiä esimerkiksi niin, että osallistujat ovat siunauskappelissa, kirkossa tai haudalla riittävän etäällä toisistaan.

Kaste- ja vihkiperheiden kanssa neuvotellaan, siirretäänkö toimituksen ajankohtaa myöhemmäksi. Suositeltavin paikka on pitää kaste ja vihkiminen kirkossa. Paikalla saa olla korkeitaan kymmenen henkilöä, lukuun sisältyy myös seurakunnan työntekijät.

Pälkäneen seurakunnan muu toiminta on jäänyt tauolle. Tämä koskee julkisia jumalanpalveluksia, leirejä, torikahviota, olopäiviä, kuoroharjoituksia, lähetyskirppistä, pysäkkikahviota, kinkereitä ja muita tilaisuuksia. Rippikoulu siirtyy toistaiseksi etäopetukseen. Juha Kankaristo ja Janne Vesto ovat yhteydessä rippikoululaisiinsa.

Pälkäneen kirkkoherranvirasto ja Luopioisten seurakuntatoimisto palvelevat puhelimitse 040 7120 50 (ei tekstiviestejä) maanantaisin kello 10-13, tiistaisin 10-16, torstaisin 10-13 ja perjantaisin kello 10-13 sekä sähköpostilla palkane.srk@evl.fi. Muutoin virastot on suljettu.