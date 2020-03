Hartauskirjoitus

Jo menevät yöunetkin, jos raskas taakka sydäntä painaa. Väsyneenä pienetkin huolenaiheet kasvavat isoiksi järkäleiksi, ylitsepääsemättömiksi asioiksi, ja uni lentää menojaan. Huoli lapsista, huoli vanhemmista, huoli työstä, terveydestä ja toimeentulosta. Mahtuuhan niitä mahdollisia huolia ja murheita pienen ihmisen elämään. Murehtiminen vie voimamme, hukuttaa elämänilomme ja voi hukuttaa alleen tärkeimmän.

Jeesus kysyy meiltä, miksi murehdimme kaikesta muusta, jos emme voi murehtimiselle lisätä elämämme pituutta kyynäränkään vertaa (Matt. 6: 27). Niinpä, auttaako meidän murehtimisemme yhtään mitään? Jumalan mielen mukainen murhe on hyvä asia, koska se johtaa parannukseen, mutta maailman murhe tuottaa kuoleman (2. Kor. 7:10). Jeesus sanoisi meille murehtijoille varmasti samat sanat, kun kerran Betaniassa Martalle: ” Martta, Martta, moninaisista sinä huolehdit ja hätäilet, mutta tarpeellisia on vähän, tahi yksi ainoaa. Maria on valinnut hyvän osan, jota ei häneltä oteta pois.”( Luuk.10: 41-42.)

Usein murehdimme tulevaa. Emme elä nykyhetkeä, vaan mielessämme jo huolehdimme seuraavaa päivää, mitä huomenna tehdään tai mitä huomenna tapahtuu. Jeesus opettaa meitä vuorisaarnassaan seuraavasti: ”Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa.” (Matt. 6:34.) Jeesus ei suinkaan kehota meitä joutilaisuuteen, ja mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää (Gal.6:7) pätee, mutta emme voi yhdessä päivässä kantaa vielä seuraavaa päivää. Onneksi meidän ei tarvitse elää kuin päivä ja hetki kerrallaan ja luottaa siihen, että Jeesus on kanssamme huomisessakin. ”.Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti”( Hepr. 13:8).

Jeesuksen kertomassa kylväjävertauksessa on kohta, jossa orjantappurat hukuttavat alleen hyvän siemenen. Orjantappuroilla Jeesus tarkoittaa juurikin tämän maailman huolia ja houkutusta rikastua, jotka valtaavat ihmisen niin, että kuultu sana Jumalasta ja Jumalan valtakunnasta, se tärkein, tukehtuu. Tällöin siemen ei kasva hedelmää. (Matt. 13:22.) Jeesus varoittaa meitä, ettei maalliset murheet tai juopottelu ja päihtymys raskauta sydämiämme. Hän käskee meidän valvoa, ettei Hänen takaisintulonsa yllätä meitä. (Luuk. 21:34.) Tärkeintä onkin, että välimme Jumalan kanssa on kunnossa: uskomme Jeesukseen Kristukseen ja nimemme on elämänkirjassa (Apt. 16:31 ja Ilm. 3:5).

Miten voimme sitten saada rauhan liiallisesta huolehtimisesta ja murheesta? Pietarin kirjeessä on voimallinen verbi, jossa kehotetaan heittämään kaikki murheemme Jumalan päälle, sillä Hän pitää meistä huolen (1.Piet. 5.:7). Taivaallinen Isämme kyllä tietää, mitä tarvitsemme ja käskee meidän etsimään ensisijassa Hänen valtakuntaansa ja Hänen vanhurskauttaan (Matt 6: 33 ). Avainsanana tässä kaikessa on rukous. Paavali kirjoittaa ”Älkää mistään murehtiko vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi, ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa (Fil. 4:6-7). Tämä on voimallinen lupaus, joka toimii. ” Miksi murehdit, minun sieluni, ja miksi olet minussa niin levoton? Odota Jumalaa. Sillä vielä minä saan kiittää häntä, minun kasvojeni apua, minun Jumalaani.” (Ps. 43:5.)

Mira Weck-Heinonen

Pälkäneen helluntaiseurakunta