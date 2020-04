– Teimme tänään ensimmäiset 49 myönteistä päätöstä tuesta ja tieto myönteisestä päätöksestä lähti hakijoille. Siirrämme ne nyt maksatukseen ja rahat tulevat tilille parissa pankkipäivässä, kertoo Kangasalan kehitysjohtaja Patrik Marjamaa.

Kangasalla on maanantaista alkaen voinut hakea valtakunnallista yksinyrittäjille suunnattua 2000 euron tukea sähköisesti osoitteesta www.tukialusta.fi. Yksinyrittäjille suunnattu tuki on tarkoitettu yritystoiminnasta aiheutuvien kustannusten kattamiseen koronaviruksen aiheuttamassa tilanteessa, joka on romahduttanut monen yksinyrittäjän asiakasmäärät ja kassavirran.

– Sähköinen alusta mahdollistaa meille luotettavan tunnistautumisen ja nopean käsittelyn. Tulevaisuudessa tuen myöntämisen raportointi ja arviointi saadaan suoraan järjestelmästä. Tärkeintähän tässä oli saada hakeminen helpoksi ja tuki niille yrittäjille, jotka kärsivät tästä koronakriisistä juuri nyt, kertoo Business Kangasalan toimitusjohtaja Päivi Kuusivaara.

Kaupungille on tässä vaiheessa osoitettu valtiontukea jaettavaksi noin 1,4 miljoonaa euroa ja se riittää yli 700 avustuskriteerit täyttävälle yksinyrittäjälle. Hakuaikaa on 30.9. saakka.

Kysymyksiä ja vastauksia yksinyrittäjien tuesta on koottuna sivuille https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-yksinyrittajista .