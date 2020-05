Kangasalla vietetään koko kaupungin yhteistä kevätjuhlaa

Kangasalan kaupunki yhdistää ala- ja yläkoulujen sekä lukion kevätlukukauden päätöksen ja Kangasalan perinteisen Kesän avaus -tapahtuman yhdeksi virtuaaliseksi, koko kaupungin juhlaksi. Juhla näytetään Kangasalan kaupungin YouTube-kanavalla kevätjuhlapäivänä eli lauantaina 30. toukokuuta.

Koko kaupungin kevätjuhla on nimensä mukaisesti kaikkien kangasalaisten lasten ja nuorten kevätlukukauden päätös ja kesän aloitus. Juhlan ohjelmassa nähdään sekä ennalta nauhoitettuja ohjelmanumeroita, tervehdyksiä ja esityksiä että Kangasala-talosta lähetettäviä livenä tapahtuvia ohjelmanumeroita. Ohjelma jaotellaan ikäryhmittäin.

Kangasalan Kesän avaus -tapahtuman virallisena avaajana toimii opetusministeri Li Andersson, jonka videotervehdys nähdään osana juhlalähetystä. Andersson lähettää tervehdyksensä erityisesti Kangasalan lapsille ja nuorille, joiden kouluvuoteen koronakevät on tuonut mukanaan suuria muutoksia. Jo 23. kertaa järjestettävä Kesän avaus on perinteisesti avannut kaupungin kesän. Yleensä kesä avataan Kangasalan Tapulinmäellä, minne kevään ylioppilaat saapuvat kulkueena lakituksen jälkeen. Tapahtuman ohjelmaan on vuosittain kuulunut kunniavieraan julistama kesän avaus, uusien ylioppilaiden maljan kohottaminen, kunniaylioppilaan puhe sekä Kesäpäivä Kangasalla -yhteislaulu. Juhlan avaavina kunniavieraina on aikaisempina vuosina nähty muun muassa Anni Sinnemäki, Mikael Junger, Riitta Uosukainen, Sauli Niinistö ja Jaana Pelkonen sekä pitkä lista muita kunniavieraita. Virtuaalitoteutuksen ansiosta Kesän avaus -perinne jatkuu myös tänä vuonna.

Kangasalalaisiin perinteisiin kuuluva Kesäpäivä Kangasalla -yhteislaulu ei sekään jää tänä vuonna laulamatta. Kesäpäivä Kangasalla -karaokeversioon voivat yhtyä kaikki juhlan katsojat omilta kotisohviltaan. Karaokevideo jaetaan kaupungin sosiaalisen median kanavissa jo ennakkoon, ja omia versioita laulusta voi lähettää joko osaksi juhlaa tai jakaa sosiaalisessa mediassa #kokokaupunginkevätjuhla ja #kesäpäiväkangasalla.

Juhlassa kuullaan myös perinteinen Suvivirsi Kirkkoharjun koulun 3b-luokan esittämänä, julkistetaan Kangasalan nuorisoseuran vuoden 2020 stipendien saajat, kuullaan puheita ja nähdään kunniaylioppilaan tervehdys. Vaikka ylioppilaiden lakkiaiset ovat tältä keväältä siirtyneet syksyyn, kuullan juhlassa myös perinteinen Gaudeamus Igitur tai oikeammin Gaudeamus Digitur. Yhteislaulussa ovat mukana lähes kaikki Tampereen ja seutukuntien lukiot, joista jokaisesta osallistuu noin 4-5 laulajaa, joten kyseessä on noin 60 laulajan suurkuoro. Juhlan ohjelmaa tuottavat Kangasalan kaupungin eri yksiköt sekä tietenkin koulut ja koululaiset.

Juhlan väliosuuksiin toivotaan, että lapset, nuoret, opettajat tai vaikka isovanhemmat lähettäisivät omia tervehdyksiään juhlan osaksi. Riehakkaaseen juhlatunnelmaan päästään viimeistään juhlan lopuksi, kun koko juhlan päättää energisistä live-esiintymisistään tunnetun Töölön Ketterän livekeikka Kangasala-talosta.

Juhlan järjestää Kangasalan kaupunki yhteistyökumppaneineen. Juhla on kaikille avoin ja nähtävissä Kangasalan kaupungin YouTube-kanavalla 30.5. kello 9.15 alkaen. Kaikkien kaupunkilaisten iloksi tarkoitettua juhlaohjelmaa esitetään mahdollisuuksien mukaan myös kaupungin eri yksiköissä, esimerkiksi vanhuspalveluissa. Juhla jää kanavalle katsottavaksi myös jälkikäteen.

Suora linkki juhlaan: https://youtu.be/WyV_V_LxiCw