Etälakipalvelua suomalaisten lujalla ammattitaidolla ja ruotsalaisten kehittämällä konseptilla. Frida Perhejuristit -yhtiö yhdistyy Ruotsin johtavaan etä- ja onlinelakipalvelu Lexlyyn

FRIDA Perhejuristit on toimialansa arvostettu toimija Suomessa. Yhtiömme tunnetaan palvelujensa korkeasta tasosta, asiakaslähtöisestä toimintakulttuurista sekä ripeästä uudistumiskyvystään. Kovat ammattilaisemme ovat Sinun juristejasi. Asiakas- ja laatulupauksemme on: Autamme mutkattomasti perheesi kaikissa lakiasioissa. Taloudellisesti järkevästi ja kokonaisedullisesti. Hinnoittelumme on täysin läpinäkyvää.

NYT otamme 2020-luvun haasteen isosti hoitaaksemme. Tarjoamme uranuurtajana etälakipalveluja. Tämä tapahtuu yhtä luontevasti kuin asiointisi pankkisi tai nettilääkärisi kanssa. Helposti ja turvallisesti. Tässä ja nyt. Asiasi ovat järkevässä ja varmassa hoidossa. Ja tämä kaikki onnistuu kotoisasti omalta sohvaltasi.

MUISTA tämä: yksityinen ihminen saa hoidettua kaikki lakiasiansa vaivattomasti ja takuuvarmasti etänä. Lexlyn moderni, Ruotsissa jo itsensä läpilyönyt etä- ja onlinelakipalvelu parantaa merkittävästi lakipalvelujen saatavuutta ja normalisoi omien lakiasioiden järjestelyn.

VARAUDU vakaaseen tulevaisuuteen ja elä huoletta. Näin huolehdit myös läheisistäsi. Kaikista elämäntilanteista, yllättävistäkin selviää oikea-aikaisella ja asianmukaisesti tehdyllä valmistelulla.

NÄMÄ kaikki hoituvat: edunvalvontavaltuutus, testamentti, keskinäinen testamentti, hoitotahto, perunkirjoitus, ositus puolison kuoleman jälkeen, perinnönjako, yrittäjän henkilökohtaiset lakiasiat, sukupolvenvaihdos, avioeron hakeminen, ositus avioeron jälkeen, omaisuuden jako avioeron jälkeen, lasten asiat erossa, kauppakirjat ja kaupanvahvistaja, lahjakirjat, ennakkoperinnät, perintösuunnittelu, varanhoidon lakiasiat, avioehto, osituksen esisopimus, avioliittosopimus, sopimus avoeron varalta.

TUTUSTU tarkasti räätälöityihin ja selkeästi tuotteistettuihin lakipalveluihimme.

Arvomme ohjaavat työtämme ja palveluitamme

Me olemme sitä mieltä, että perheen ja oman elämän lakiasioiden hoitamisen pitäisi olla yhtä helppoa ja arkista kuin verkkopankin käyttö. Kynnys hoitaa omia asioita asiantuntevan perhejuristin kanssa on usein liian korkealla – tarvitsemme enemmän ajasta ja paikasta riippumattomia, verkon kautta käytettäviä lakipalveluja. Meidän kanssamme voit hoitaa henkilökohtaisia lakiasioitasi vaikka omalta kotisohvaltasi.

MIELESTÄMME jokaisen pitää myös saada omaa elämäntilannettaan koskevaa lakitietoa ymmärrettävässä muodossa. Lainsäädäntö on toki verkossa kaikkien saatavilla, mutta kuinka moni sitä ymmärtää? Haluamme kannustaa ihmisiä ottamaan selvää omista asioistaan, sopimaan niistä ajoissa sekä tekemään tahtonsa ja toiveensa selviksi asiakirjoin.

Aina turvallisesti kumppaninasi

HALUAMME tehdä oman elämäsi lakiasioiden järjestelemisestä mahdollisimman vaivatonta ja ymmärrettävää. Haluatko sopia puhelin-, sähköposti- tai verkkoneuvottelun? Ota yhteyttä, niin sovitaan tarkemmin. Kiinnostavatko itsenäisesti käytettävät onlinepalvelut? Avaamme modernit online-palvelumme tämän vuoden elokuussa. Voi halutessasi myös varata ajan toimistollemme.

OLEMME LÄSNÄ TAMPEREELLA:

Kauppakatu 12, 33210 Tampere

Ma–Pe klo 10–16 (sekä sopimuksen mukaan)

asiakaspalvelu@fridafamily.fi

ASIAKASPALVELU JA AJANVARAUS:

Puh. 010 3379 150 (avoinna arkisin kello 8-20)

asiakaspalvelu@fridafamily.fi

www.lexly.fi

facebook: @lexlyfi

twitter: @FiLexly

instagram: @lexlyfinland