Viime sunnuntaina vietimme helluntaita, Pyhän Hengen vuodattamisen juhlaa. Raamatussa kerrotaan (Ap.t. 2), kuinka Jeesuksen lupaus Pyhän Hengen vuodattamisesta toteutui voimallisella tavalla. Vastikään lukkojen takana piileskelleet pelokkaat miehet astuivat esiin ja julistivat kaiken kansan keskellä sanomaa Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Kuulijajoukko, joka koostui eri puolilta tulleista ja eri kieliä puhuvista pyhiinvaeltajista, kuuli noiden oppimattomien miesten julistavan juuri heidän omalla kielellään. Yli 3000 ihmistä liittyi tuona päivänä kristilliseen seurakuntaan. Ensimmäisen kristillisen helluntain julistajien saarna oli äärimmäisen yksinkertainen. Se oli selkeää ja koristelematonta todistusta siitä, mitä oli tapahtunut ja minkä opetuslapset olivat omin silmin nähneet.

Pyhä Henki vaikutti ihmisten sydämissä niin, että kuulijat vakuuttuivat kuulemastaan ja kysyivät, mitä pelastuksen eteen tuli tehdä. Vastauskin oli yksinkertainen. Kaikki on jo tehty. Usko ja anna kasteessa liittää itsesi pelastettujen joukkoon. Pyhä Henki toi helluntaina pelastuksen sanoman ihmisten sydämiin. Sama on mahdollista myös tänään. Helluntain henki tuo Kristuksen ihmisten keskelle. Henki rohkaisee meitä turvautumaan häneen, joka on voittanut synnin ja kuoleman. Henki kannustaa lähtemään lukittujen ovien takaa murtamaan pelon ja varautuneisuuden suojamuureja. Henki kuljettaa ihmisiä kohti toisiaan niin, että kauniit puheet muuttuvat todellisiksi rakkauden teoiksi.

Näin kesän kynnyksellä saammekin sydämissämme liittyä vanhan helluntairukouksen sanoihin: ”Tule, Pyhä Henki ja lähetä taivaallisen valosi säteily. Pese se, mikä on likaista, kastele se, mikä on kuivaa. Paranna se, mikä on haavoittunut. Murra se, mikä on kovaa, lämmitä se, mikä on kylmää.” Pyhä Henki avaa ihmisille tien Jumalan yhteydessä elämiseen. Ihmiselle, jota helluntain henki koskettaa, käy samoin kuin maailman alussa. Maa oli autio, tyhjä ja pimeä, mutta sen yllä liitelevä Jumalan Henki loi siihen valon ja elämän. Samoin luo Pyhä Henki tänäänkin tyhjiin, pimeisiin ja synnin sitomiin ihmissydämiin taivaan valoa ja ikuista elämää.

Markku Viitala, kappalainen

Kuhmalahden kappeliseurakunta, Kangasalan seurakunta