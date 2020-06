Legendaarista urheiluselostaja Paavo Noposta siteeraten totean, että huomenna salkoon nousee maailman kaunein lippu, Suomen lippu. Lipussa oleva risti kertoo, että suomalaiset ovat aina luottaneet ristin sanomaan. Toivottavasti luottavat tulevaisuudessakin. Ristin sanomaa yritetään heikentää kaiken aikaa, ihminen pyrkii muuttamaan senkin vain oman mielensä mukaiseksi. Onhan risti toki aina aiheuttanut ristiriitaisiakin tunteita ihmisissä. Mikään muu asia maan päällä ei ole saanut aikaan enemmän sekä ärtymystä että siunausta kuin risti. Pitää kuitenkin muistaa, että Kristus kantoi kärsivällisesti ristinsä, ja se teki hänestä valtojen ja hallitusten voittajan, siitä se siunaus.

Huomenna Suomen lippu nousee salkoon puolustusvoimain lippujuhlan päivänä. Arvokas päivä muistoihin, sillä ristiin luotettiin ja rukoiltiin, kun Suomi oli sodassa ja siitä selvittiin niin hyvin, että voimme laittaa salkoon oman lippumme, siniristilipun. Kristittyjen elämä voi olla täynnä voimaa ja vahvuutta vain ristin ansiosta. Tappio vaihtuu voittoon. Heikkous vaihtuu voimaan. Pitää muistaa, että risti kertoo aina pelkästään hyviä uutisia meille ihmisille. Se on meille merkki voimasta, joka annetaan heikkouteemme, ja valosta, joka karkottaa pimeytemme.

Huominen liputus tuo minulle elävän muiston tasan 37 vuoden takaa. Silloin polvistuimme vaimoni kanssa ristin juurelle Pälkäneen kirkossa. Pitemmän vihkikaavan mukaisesti sanoimme tahdon. Tilaisuuteen valmistautuessamme kirkkoherra Sorri antoi luvan luntata. Hän sanoi, että voitte kirjoittaa sormusvalan paperille ja kätkeä sen käteenne. Päätimme kuitenkin opetella sen ja hyvin muistimme, vaikka jännitti ihan mahdottomasti. Silloin avioliitto oli vielä ihan selkeä asia, naisen ja miehen välinen liitto. Nyt tuntuu siltä, että ristin sanoma on unohdettu ja poliittisella huutoäänestyksellä päätetään, että kaikki voidaan muuttaa.

Vallalle on päässyt suuri unohdus. Siniristilippumme laulussa sanotaan: ”Kuin taivas ja hanki Suomen ovat värisi puhtahat. Sinä hulmullas mielemme nostat ja kotimme korotat. Sun on kunnias kunniamme, sinun voimasi voimamme on. Sinun kanssasi onnemme jaamme ja iskut kohtalon.” Älkäämme siis unohtako lipun ilmentämää ristin sanomaa. Siitä saamme voimaa koteihin korona-aikanakin. Suomalaiselle on myös onnea pärjääminen urheilussa. Toivottavasti pian päästään myös kisailemaan ja maailman kaunein lippu nousee voittosalkoon. Samalla voimme pitää ristin sanoman puhtaana.

Ilkka Iivari