Kangasalan pysäköintitalon, Kuohunparkin, närää ja kolinaa herättäneitä sisään- ja ulostuloväyliä väljennettiin kesän kynnyksellä.

Viime vuoden lopulla avatussa yli 300-paikkaisessa parkkitalossa suurimman huomion varastivat ahtaat ajoväylät, jotka aiheuttavat ongelmia autoilijoille. Nyt sisäänajoa on helpotettu siirtämällä lipukeautomaatti ja puomi kunnolla pysäköintitalon sisäpuolelle. Toinen, kapeampi sisäänajoväylä on poistettu kokonaan käytöstä.

Ulosajoa on puolestaan muokattu poistamalla käytöstä parkkipaikkoja, jotka sijaitsivat poistumisporttien lähellä. Ulosajoja on kuitenkin edelleen käytössä kaksi. Ulosajoväylästä saatiin leveämpi yhdistämällä se käytöstä poistettuun sisäänajoväylään. Myös sen kulmaa loivennettiin siten, että ajettavuus on aiempaa helpompaa. Toinen ulosajokaista säilytettiin entisellään, mutta sitä varten rakennettiin ajolinjaa ohjaava koroke, jotta auto saapuu lipukeautomaatille ja puomille oikeassa kulmassa.

Lisäksi siirrettyjen korokkeiden vanhoja paikkoja kerrottiin viimeisteltävän keväällä asfalttipaikkauksilla, ja lisäksi työlistalle otettiin ulosajoon ohjaavien ajoreittien ja suuntanuolien maalaaminen hallin lattiaan. Kirkkojärventietä päätettiin leventää vielä murskeella sisäänajon kohdalta.

– Uskon, että tehtyjen muutosten jälkeen Kuohunparkki täyttää oikein hyvin autoilijoiden tarpeet, sanoo Kangasalan Parkki Oy:n puheenjohtaja Timo Keskinen.

Kuohunparkissa on tilaa yli 300 autolle neljässä kerroksessa ja parkkiruutuja löytyy myös moottoripyörille ja sähköautoille latauspisteineen. Rakennuksessa on viherkatto ja aurinkopaneelit, ja erityispiirteisiin voidaan lukea myös Tarja Pitkänen-Walterin ja edesmenneen Susanna Majurin taideteokset.