Tursolaan Asemantien varrelle kaavailtu puistokenttä etenee. Tursolan koulun läheisyyteen on määrä rakentaa kivituhkapintainen harjoittelupelikenttä Tursolan koulun oppilaiden ja päiväkodin käyttöön sekä lähialueiden asukkaille. Kentällä voi pelata kesäisin muun muassa jalkapalloa ja talvella kenttä on tarkoitus jäädyttää luistelua varten. Alue rajautuu pohjoisesta Ansaritiehen, idästä puistokäytävään, etelästä Tursolan kouluun ja lännestä yksityisiin asuinkiinteistöihin. Puistosuunnitelmat on jo hyväksytty.

Tursolan puistokentän suunnittelualueella sijaitseva Vaarinmaan leikkikenttä siirretään todennäköisesti puistoalueen toiseen osaan, Ansaritien pohjoispuolelle. Leikkikentälle asennetaan uudet keinut, hiekkalaatikko, kiipeilyteline, penkki, roska-astia ja info-kyltti. Lisäksi leikkikenttä valaistaan nykyaikaisella led-valaisimella. Vaarinmaan leikkikentän korvaavalle leikkikentälle on tarkoitus hakea rahoitusta vuodelle 2021.