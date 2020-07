Jehovan todistajat järjestävät ensimmäistä kertaa historiassaan kaikki aluekonventtinsa verkossa. Ohjelman seuraaminen toteutetaan suoratoistotekniikalla. Normaalisti suuria konventteja on järjestetty stadioneilla, messukeskuksissa ja muissa suurissa tiloissa. Kaikki pidettäviksi suunnitellut tapahtumat ympäri maailman on kuitenkin peruttu koronaviruspandemian vuoksi. Esimerkiksi Helsingin messukeskuksessa oli tänä kesänä tarkoitus järjestää suuri konventti, johon myös todistajien Pälkäneen seurakunnan oli tarkoitus osallistua. Tapahtumaan odotettiin noin 25 000 läsnäolijaa Suomesta ja useista muista maista. Konventti olisi ollut Suomen tämän vuoden suurimpia konferenssitapahtumia, ja sillä olisi ollut pääkaupunkiseudulle myös merkittävä taloudellinen vaikutus.

Poikkeustilanteen vuoksi aluekonventin ohjelma julkaistaan heinä- ja elokuun aikana verkossa kaikkiaan kuudessa eri osassa. Monet todistajien seurakunnat ja perheet sekä heidän vieraansa katsoivat ensimmäisen osan ohjelmasta viikonloppuna 11.–12. heinäkuuta. Näin tapahtui myös paikallisesti. Seurakuntia on kannustettu aloittamaan tilaisuudet yhteisellä kokouksella videoneuvottelupalvelussa, minkä jälkeen konventtiohjelmaa voi katsoa kodeissa JW Broadcasting -sivustolta. Ohjelman katsomisen jälkeen halukkailla on myös mahdollisuus kokoontua videoneuvottelupalveluun keskustelemaan ohjelman sisällöstä.

Viimeinen jakso konventtiohjelmasta on tarkoitus katsoa 29.–30. elokuuta. Konventissa käsitellään muun muassa sitä, mitkä asiat edistävät iloa, miten perheet voivat olla onnellisempia ja miten ilon voi säilyttää vaikeina aikoina. Yksi konventin kohokohdista tulee olemaan Raamatun aikaan sijoittuva video, joka kertoo Nehemian elämästä. Konventin teemana on ”Iloitkaa aina!” Jo maaliskuun alkupuolella Jehovan todistajat siirsivät viikoittaiset kokouksensa verkkoon, eikä myöskään Pälkäneen valtakunnan salilla ole kokoonnuttu sen jälkeen. Lisäksi Jehovan todistajien opetustyö esimerkiksi ihmisten ovilla ja julkisilla paikoilla on maaliskuusta lähtien ollut tilapäisesti keskeytyksissä. Sanomaa levitetään kuitenkin muilla tavoilla.

Aktiivisia Jehovan todistajia on maailmassa yli 8,6 miljoonaa, mutta vuoden 2019 aluekonventeissa oli läsnä yli 14 miljoonaa henkilöä. Tämän vuoden konventissa saatetaan hyvinkin tehdä uusi läsnäolijaennätys, koska ohjelma on katsottavissa sadoilla kielillä eri puolilla maailmaa. Kaikki, jotka haluavat seurata ohjelmaa, voivat ottaa yhteyttä paikalliseen Jehovan todistajien seurakuntaan tai katsoa ohjelman suoraan jw.org-verkkosivustolta välilehden ”Kirjasto” alta. Verkkosivustolla tapahtuva maksuton konventtiohjelman seuraaminen ei edellytä sisäänkirjautumista eikä rekisteröitymistä.