Minna-Maarit Lahti järjestää joogaa ja sointukylpyjä Nuijantalolla elokuussa – ”Ajatus lähti halusta kehittää talon toimintaa”

Kesäpälkäneläinen Minna-Maarit Lahti, akupunktio- ja äänimaljahoitaja ja joogaohjaaja, järjestää sointukylpyjä ja joogaa Nuijantalolla Onkkaalassa tiistai-iltaisin elokuussa alkupuolella. Ajatus lähti halusta kehittää Nuijantalon toimintaa.

– On sääli, että hieno, keskeisellä paikalla oleva tila on jatkuvasti alikäytöllä. Pälkäne ei ole kaukana Tampereelta ja lähistöllä asuu paljon ihmisiä, joten tila kannattaisi kehittää. Mietin, mitä voisin tehdä asialle ja päätin testata, kiinnostaisivatko jooga ja sointukylvyt ihmisiä. Olen järjestänyt tunteja heinäkuussa jo kolmesti ja kaikilla tunneilla on ollut mukavasti osallistujia, Lahti kertoo.

– Olen varsinaisesti kundaliinijoogaohjaaja, mutta Nuijantalolla järjestämäni jooga on venyttelevää joogaa, johon osallistuminen ei vaadi mitään ennakkotietoja tai kokemusta.

– Aion mahdollisesti tulevaisuudessa muuttaa kokonaan Pälkäneelle. Muualta tulleena alue näyttää minulle kauniilta ja viihtyisältä. Kesäaikanahan täällä asukasmäärä kasvaa olennaisesti, eikä lomailijoille ole aina tarjolla niitä parhaita kelejä, joten tämänkin vuoksi on mukavaa järjestää ohjelmaa.

Miten sointukylpy käytännössä toimii?

Sointukylpy on rentoutumiseen tarkoitettu, ryhmässä tehtävä tiibetiläisten äänimaljojen soittoon perustuva hoito. Hoidon aikana ryhmä makaa vilttien alla soittoa kuunnellen. Sointukylpy tarjoaa mahdollisuuden pysähtymiselle kiireisen arjen keskellä ja näin stressin vähentämiselle.

Sointukylpy ja äänimaljahoidot toteutetaan kahdeksasta eri metallista taotuilla, uniikeilla maljoilla. Lahti kertoo maljojen soivan joka kerralla eri tavalla – sointiin vaikuttaa niin soittajan kuin läsnäolijoiden energia.

– Sointukylvystä voi saada helpotusta esimerkiksi stressiin ja kiputiloihin. Sen vaikutus perustuu resonanssiin – ääniaallot kulkevat eri tavalla nesteessä kuin ilmassa. Hoidon vaikutus on yksilöllinen, sillä jokaisella meistä on erilainen ruumiinrakenne – nestettä meissä on 55–75 prosenttia. Länsimainen lääketiede ei anna äänimaljahoidolle kuitenkaan juuri ollenkaan tunnustusta, vaikka meilläkin on täällä käytössä niin ikään kehon nesteitä hyödyntäviä, magnetismiin perustuvia sairaaloissakin käytettäviä hoitoja.

– Tehdessäni äänimaljahoitoja ihmisille olen muutaman kerran kuullut, että esimerkiksi kehossa ollut kipu on ensin hoidon aikana pahentunut, mutta hoidon jälkeen lieventynyt. Mielestäni tämä osoittaa, että ääniaallot osaavat mennä kehossa sinne, missä niitä tarvitaan.

Joka tapauksessa rentoutuminen ja pysähtyminen arjen kiireen keskellä varmasti laskee stressitasoa – ja stressitason lieventyminen auttaa myös kehon kipuihin.

– Länsimaissa ei hirveästi arvosteta ihmisen omaa kokemusta hoidon vaikuttavuudesta. Olemme kuitenkin kokonaisuuksia – kaikki kehossamme ja mielessämme vaikuttaa kaikkeen. Esimerkiksi kiinalaisen lääketieteen näkemys on täysin erilainen – ihmistä ajatellaan herkemmin kokonaisuutena.

Lahti on suunnitellut toiminnalleen myös jatkoa.

– Mahdollisesti voisin järjestää esimerkiksi luentoiltoja Nuijantalolla syksyn tullen.