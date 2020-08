Kansan suussa kiertää paljon erilaisia tarinoita, tosia ja vähemmän tosia, joiden kaikkien alkuperää ei edes tunneta tai muisteta. Monesti nämä sanonnat ja tarinat pitävät jonkin viisauden sisällään ja ovat sen tähden jääneet elämään. Mieleeni tuli kauan sitten kuulemani tarina pienestä tytöstä ja keskustelusta, jonka hän kävi opettajansa kanssa. Liekö silloin ollut uskontotunti menossa?

Tyttö kertoi kissanpojistaan, joiden hän sanoi olevan ateisteja. Opettajaa asia jäi kiinnostamaan, joten hän palasi myöhemmin asiaan ja kysäisi tytöltä, vieläkö ne sinun kissanpoikasi ovat ateisteja. Tytön vastaus oli hämmentävä.

– Eivät ne enää ole, niiden silmät ovat auenneet, tyttö vastasi.

Tämä on hyvä vertaus meidän hengelliseen näkökykyymme liittyen. Kun Jumala saa avata meidän sydämemme silmät, pääsemme näkemään taivaallisia ulottuvuuksia. Apostoli Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjeen ensimmäisen luvun 17. ja 18. jakeissa:

17: ”Minä rukoilen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen Hengen hänen tuntemisessaan.”

18: ”Ja valaisisi teidän sydämenne silmät, jotta tietäisitte mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, miten suuri on hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään.”

Pyhä Henki on se voima, joka aivan kuin poistaa peitteen meidän sydämemme silmien päältä. Hän synnyttää myös tämän korona-ajan keskellä uskon, toivon ja rakkauden meidän sisimpäämme.

Asta Metsomäki