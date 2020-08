Sinilevähavainnot Pirkanmaalla hieman nousussa – Pälkäneellä levää Pakanrannassa, Kangasalla Kirkkojärvessä ja Ukkijärvessä

Pirkanmaan järvien sinilevähavainnot ovat lisääntyneet hieman viime viikon tilanteesta. Runsaasti sinilevää havaittiin viikolla 32 Kangasalan Kirkkojärvessä ja vähän sinilevää Kangasalan Ukkijärvessä ja Pälkäneen Mallasveden Pakanrannassa.

Levää on myös usealla muulla paikkakunnalla Pirkanmaalla. Vähän sinilevää on havaittu Nokian Tottijärvessä, Sastamalan Houhajärvessä ja Pyhäjärvessä Vesilahden kirkonkylän rannassa. Tampereen Kaukajärvessä on havaittu siivoustalkoiden yhteydessä harmitonta Nostoc pruniforme-sinilevää. Järviwikin leväbarometrin mukaan sinileviä on ajankohtaan nähden edelleen normaalia vähemmän.

Lisäksi yleisöhavainto sinileväesiintymästä on viikon aikana kirjattu Järviwikiin Ylimmäisestä Savijärvestä Juupajoelta.