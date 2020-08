Sijoitusongelmia – ajanviete-sanan ympärillä liikkuvat suuret rahat

Sanotaan, että aika on rahaa. Näin ollen meillä on joka päivälle 24 tuntia sijoitettavaa. Osa on toki hyvä säästää. Sanotaan, että nukkuminen on kuin panisi rahaa pankkiin, joten hyvät yöunet eivät ole lainkaan huono sijoitus. Silti tunteja jää tuhlattavaksi asti. Mihin käyttäisin aikani? Niin, että se tuottaisi jotain hyvää. Jopa korkoa pääomalle. Pidentäisi ikää. Esimerkiksi lenkille lähteminen voisi olla sitä elämän korkoa kasvattavaa sijoitusta. Matkustaminen puolestaan avartaa. Aikaa voinee siis mitata myös leveyssuunnassa tai sen sisällön mukaan. Ystävien ja läheisten kanssa vietetty aika ainakin on yleensä sitä parasta sisällöltään. Sen sijaan yksin ollessa voi joskus aika tuntua pidemmältä kuin se onkaan. Tunnit valuvat kuin Dalin kello. Hitaasti ja vetelästi.

Ajanviete on sana, jonka ympärillä liikkuvat suuret rahat. Elokuvateollisuus, pelit ja niin edelleen ovat eräänlaista ostettua sijaiselämää. Jännitystä varten ei tarvitse lähteä itse seikkailemaan. Voi katsoa, miten Frodo Reppuli selviää Tuomiovuoren matkallaan. Ja elää mukana. Mutta onko se oikeaa elämää? Onko se hyvä sijoitus päivän tunneille? Elämyksiä toki ja tunteita. Mutta mitä siitä jää jälkeen? Kasvattaako se korkoa? Jeesus puhui kerran talenteista, jotka isäntä oli antanut palvelijoiden hoitoon. Talentti oli silloin ehkä noin puolen miljoonan euron arvoinen summa. Nythän se on tv-ohjelma, missä kilpaillaan kyvyistä. Ja yhtälailla kun meille on annettu joka vuorokauteen 24 tuntia sijoitettavaa aikaa, meille on annettu talentteja, kykyjä. Hyvinkin erilaisia lahjoja. Isoäideiltä kannattaa kysyä, millaisia lahjoja itsellä on. He ovat hyviä huomaamaan lastenlasten hienot ominaisuudet. Mutta tärkein lahjoista on lopulta ihmisen kyky rakastaa, olla lähimmäinen lähimmäiselle, ihminen ihmiselle, ystävä. Tämä kasvattaa hyvän mielen korkoa ja tuo niihin elämän päiviin sisältöä. Kunpa osaisimme ne kykymme laittaa hyvään käyttöön niin, että niistä olisi iloa ja apua itselle ja koko maailmalle.

Timo Kumpunen, vs. kappalainen, Kangasalan seurakunta