Pirkanmaalla järjestetään jokaisessa kunnassa syksyn aikana armeijan kutsunnat. Kutsunnanalaisia ovat ne miespuoliset kuntalaiset, jotka ovat Suomen kansalaisia ja täyttävät tänä vuonna 18 vuotta. Lisäksi kutsunnanalaisia ovat he 19 – 29-vuotiaat, jotka eivät ole ilmoittautuneet kutsuntoihin aikaisempina vuosina tai jotka on määrätty aikaisempien vuosien kutsunnoissa uudelleentarkastettaviksi.

Pälkäneellä kutsunnat järjestetään keskiviikkona 7. lokakuuta kello 9 Pälkäneen kunnantalolla. Kangasalla kutsunnat järjestetään 29. lokakuuta kello 9 Pitkäjärven koululla.

Puolustusvoimat pyrkii järjestämään mahdollisimman turvalliset kutsunnat noudattamalla THL:n antamia suosituksia. Hygieniakäytännöistä ja turvaväleistä kutsuntapaikalla ohjeistetaan yksityiskohtaisesti itse kutsuntatilaisuudessa. Myös nopeasti muuttuviin kokoontumisrajoituksiin varaudutaan.

Kutsuntoihin ei saa tulla, mikäli kutsuntapäivänä on flunssan oireita tai on olemassa epäily koronatartunnasta. Tällöin on oltava yhteydessä Puolustusvoimien Pirkanmaan aluetoimistoon, jotta uusi kutsuntapäivä voidaan määrätä.

Kutsunnoissa määritellään asevelvollisen palveluskelpoisuus ja päätetään palveluksen aloittamispaikka ja -ajankohta. Palvelukseen määrätään seuraavien kolmen vuoden tammi- ja heinäkuun saapumiseriin. Asevelvollinen voi esittää oman toiveensa aloitusajan ja -paikan suhteen tilaisuudessa. Pirkanmaalaiset pääsevät suorittamaan varusmiespalvelustaan pääsääntöisesti Panssariprikaatiin Parolaan, Porin prikaatiin Säkylään ja Niinisaloon tai Satakunnan lennostoon Pirkkalaan.