Kirkkojärvellä ja Ukkijärvellä havaittiin sinilevää – Pälkäneellä levähavaintoja ei tehty

Pirkanmaan järvien sinilevähavainnot ovat runsastuneet kuluvalla viikolla säiden pysyessä lämpiminä ja sateettomina. Runsaasti sinilevää on havaittu Kangasalan Kirkkojärvellä. Vähäisiä sinilevähavaintoja on tehty Ikaalisissa Kyrösjärven Toivolansaaren uimarannassa sekä Hämylänlahdella, Nokialla Pyhäjärven Maatialanlahdella, Kuloveden Naarlahdella ja Tottijärvessä, Kangasalan Ukkijärvessä, Vesilahden kirkonkylän rannassa, Tampereella Pyynikin uimarannassa ja Näsijärvessä Rauhaniemen uimarannassa. Lisäksi yleisöhavainnon mukaan sinilevää on havaittu Lempäälän Mäyhäjärvessä ja Urjalan Rutajärvessä.

Järviwikin leväbarometrin mukaan sinileviä on ajankohtaan nähden hieman normaalia vähemmän.

Sinileväpitoista vettä ei saa käyttää talous- tai saunavetenä eikä syötävien kasvinosien kasteluun. Uimista on myös syytä välttää erityisesti runsaasti sinilevää sisältävässä vedessä. Jos sinilevän kanssa joutuu kosketuksiin, on hyvä peseytyä puhtaalla vedellä iho-oireiden välttämiseksi. Myrkyttömätkin levät saattavat aiheuttaa herkillä ihmisillä ihoärsytystä. Lapsia ja lemmikkieläimiä ei pidä päästää selvästi leväpitoiseen veteen.

Järvien lämpötilat ovat edelleen uimakelpoisia, sillä esimerkiksi Tampereen seudun uimarantojen vesien lämpötila on pääosin 18–20 celsiusastetta.