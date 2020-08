Finnentien varteen, tapahtumakentän viereen kylvettiin kesäkuun alussa Pikkolan kukkiva maisemapelto, jonka tarkoituksena on edistää luonnon monimuotoisuutta, tarjota pörriäisille ruokaa sekä tuoda kaupunkilaisille elämyksiä ja monipuolisia luontokokemuksia.

Pikkolan maisemapeltoon kylvettiin yksivuotisia koristekasveja kuten hunajakukkaa, ruiskaunokkia, auringonkukkaa, unikkoa ja öljypellavaa. Viljeltävä pinta-ala on yhteensä runsas hehtaari.

Maisemapelto elävöittää maisemaa. Näin loppukesästä se tarjoaa kaupunkilaisille myös mahdollisuuden kerätä kukkia omaksi iloksi. Kuivan ja haastavan kesäkuun hellejakson jälkeen Pikkolan maisemapelto lähti kasvuun kunnolla vasta heinäkuun puolella, mutta kukkii nyt kaupunkilaisten ilona.

Tärkeää on, että pellon satoa ei kerätä liian aikaisin eikä liian paljon, jotta pelto ehtii kukkia ohikulkijoiden ilona ja pörriäisten ruokana mahdollisimman pitkään. Kaupunki toivoo myös, että kukkia omaksi iloksi keräävät käyttäisivät samoja pelloille muodostuvia polkuja, jotta kukkapelto ei tallaantuisi joka puolelta.

Osa viheralueiden kehittämissuunnitelmaa

Pikkolan kukkiva maisemapelto on jatkumoa avoimien viheralueiden kehittämissuunnitelmaan, joka julkaistiin keväällä Kangasalan kaupungin nettisivuilla. Kehittämissuunnitelma toimii työkaluna niittyjen ja peltojen kunnossapidossa, ja sen avulla on saatu arvokohteet ja maisemapellot kartoitetuksi. Kehittämissuunnitelman tavoitteena on säilyttää keskeisimmät avoimet viheralueet ja niiden ominaispiirteet sekä lisätä tietoa avoimien viheralueiden arvoista ja merkityksestä luonnon monimuotoisuudelle.

Pikkolan maisemapellon kylväminen on myös yksi Kangasalan kaupungin teko pölyttäjähyönteisten puolesta, jolla kaupunki osallistuu ”Pelasta pörriäinen”- kampanjaan. Pelasta pörriäinen –kampanjan tarkoitus on kutsua kaikki mukaan talkoisiin pölyttäjien elinolosuhteiden turvaamiseksi.

