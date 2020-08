Filosofian tohtori Juuso Heinisuo aloitti työnsä Business Kangasala Oy:n yrityskehityspäällikkönä viime viikolla.

Tampereella asuva Heinisuo on aikaisemmin työskennellyt erityisasiantuntijana Kuntaliitossa ja tehnyt pitkän uran Hämeenlinnan kaupungilla strategia- ja kehittämispäällikkönä. Hämeenlinnasta hänellä on kokemusta yhteistyöstä paikallisen elinkeinoyhtiön ja yritysten kanssa sekä sijoittumispalveluista ja digitaalisten palvelujen kehittämisestä. Hän on väitellyt filosofian tohtoriksi vuonna 2013 tietojohtamisen koulutusohjelmasta. Aikaisemmalta koulutukseltaan hän on hallintotieteiden maisteri pääaineenaan finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi.

Kaupungin elinkeinoyhtiön avoinna olleeseen yrityskehityspäällikön paikkaan oli 47 hakijaa. Heistä haastateltiin viisi ja kaksi lähetettiin soveltuvuusarviointiin.

Valinnan perusteena olivat tehtävän kannalta koulutus, tehtävien hoitamista tukeva aikaisempi työkokemus, haastattelussa saatu vaikutelma ja soveltuvuusarvioinnin tulos.

Business Kangasalan mukaan yrityskehityspäällikkö on mukana digitaalisuuden ja tiedolla johtamisen kehittämisessä ja vastaa alueelle sijoittuvien yritysten kattavasta neuvonnasta.