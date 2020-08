Veistos Pitkäjärven yläkoulun seinällä, Plymouth-auto pääkirjaston seinällä ja seinämaalaus terveyskeskuksessa. Julkinen taide on siellä, missä ihmisetkin ovat. Arjen tohinoissa tutuissa ympyröissä teoksiin ei välttämättä juuri kiinnitä huomiota, sillä ”ainahan ne ovat siellä olleet”.

Syksyllä Kangasalan kaupungin taidekokoelmiin pääsee tutustumaan näppärästi, sillä Kimmo Pyykkö -taidemuseon loppuvuoden näyttely kootaan kaupungin kokoelmasta. Kokoelmassa on yhteensä noin 350 teosta.

– Näistä esille näyttelyyn mahtuu vain osa. Suurimpia töitä ja niitä teoksia, joita ei voi liikutella, esitellään näyttelyssä videoiden avulla, intendentti Soila Kaipiainen Kimmo Pyykkö -taidemuseosta kertoo.

Kangasalan taidekokoelma on vuosikymmenien saatossa karttunut tilaustöiden, ostojen ja lahjoitusten avulla. Kaipiainen kertoo, että kunnilla on pitkät perinteet julkisten muotokuvien tilaajina. Muotokuvia on maalautettu muun muassa valtuuston puheenjohtajista, rehtoreista ja kunnanjohtajista.

– Kangasalan valtuustojen puheenjohtajat – kaikki 28 – on piirtänyt Mirja Pulkkila. Nykyisin jo edesmennyt taiteilija aloitti työnsä Agathon Meurmanin muotokuvalla 1970-luvulla, ja viimeisin on vuonna 2017 valmistunut muotokuva Hanna Laineesta. Ensimmäiset muotokuvat taiteilija piirsi valokuvien pohjalta ja uusimmat elävää mallia käyttäen, Kaipiainen mainitsee.

Valtuuston puheenjohtajagalleria on esillä Kangasalan valtuustosalissa. Näyttelyyn valmistuu myös videota siitä, millaista oli olla Pulkkilan mallina. Videolla asiasta kertoo valtuuston nykyinen puheenjohtaja Hanna Laine.

– Pulkkila muuten oli erityisen tyytyväinen juuri Laineen muotokuvaan, Kaipiainen lisää.

Kangasalan kunnanjohtajista maalattuja muotokuvia on esillä pääkirjaston Harjula-salissa. Muotokuvista näyttelyssä on mukana Timo Vuorikosken maalaus Jukka Mäkelästä. Mäkelä toimi Kangasalan kaupunginjohtajana vuosina 1991–2013.

Kuvia kunnasta

Kunnat ovat perinteisesti tilanneet isokokoisia julkisia maalauksia, jotka jollakin tavalla kuvaavat kuntaa. Kangasalla tällainen maalaus löytyy Kirkkoharjun koulun portaikon lähettyviltä, jossa on Kimmo Kaivannon vuonna 1971 tekemä Ylistys luonnonjärjestykselle.

– Valtuusto kokoontui Kirkkoharjun koululla ennen kuin sai oman valtuustosalinsa Säästökeskuksen alakertaan, Kaipiainen toteaa.

Säästökeskuksen valtuustosalissa oli esillä myös tekstiilitaiteilija Katri Mattilan suunnittelema Lapsuuteni-tekstiili. Teos valmistui Kangasalan 125-vuotisjuhlavuoden kunniaksi vuonna 1990.

– Mattila teki itse teosta ensin alkuun, ja kangasalalaiset käsityöharrastajat jatkoivat sitä yhdessä ohjaajiensa kanssa. Viisiosainen tekstiili on nykyisin esillä pääkirjaston toisessa kerroksessa, Kaipiainen kertoo.

Lähelle kuntalaisia

Kouluille kunnat ovat hankkineet taidetta lasten taidekasvatusta varten. Tapa alkoi Suomessa yleistyä 1900-luvun alkupuolella, kun Taidetta kouluihin -yhdistys perustettiin. Lasten kehityksen kannalta nähtiin hyväksi, että he näkevät aitoa taidetta arkisessa ympäristössään.

– Kangasalan kouluihin, päiväkoteihin ja kirjastoihin on hankittu teoksia usein uudisrakentamisen tai saneerausten yhteydessä, Kaipiainen lisää.

Vatialan koululla on ollut esillä Sirkka Laurilan isokokoinen seinämaalaus Leikkiviä lapsia vuodelta 1963, ja Pitkäjärven koululta puolestaan löytyy Ilkka Virtasen ja Virve Liljan yhteisteos Kädellinen. Terveyskeskuksessa on kaksi Mirja Pulkkilan isokokoista maalausta, jotka on maalattu suoraan seinälle. Sariolan koulussa puolestaan on Jouko Pullisen ja Juha Merran moniosainen yhteisteos Orbis Terrarum. Rikun päiväkodin seinältä löytyy Mauno Juvosen lapsiaiheinen reliefi, ja pääkirjaston toisen kerroksen seinällä puolestaan komeilee Anssi Kasitonnin Vastaheitto – Plymouth-auto, joka sijoitettiin pysyvästi pääkirjastoon vuonna 2012.

– Kuhmalahtelaisen Teemu Luodon eläinhahmoja – leijonia, hylkeitä ja pupuja – löytyy päiväkodeista, kirjastoista ja uimahallista, Kaipiainen lisää.

Lahjoituksia kuntaan

Kangasalan taidekokoelma on karttunut myös lahjoitusten avulla, kun vanhat kulttuurisuvut ovat jättäneet paikkakunnalla vaikuttaneiden henkilöiden muotokuvia kunnalliseen kokoelmaan.

– Näin kokoelmaan on tullut esimerkiksi Kaarlo Vuoren ja Kaarlo Enqvist–Atran maalaamia muotokuvia. Lahjoituksena on saatu myös Kangasala-talossa sijaitseva Kain Tapperin teos Kuolleet sielut, Kaipiainen kertoo.

Syksyn näyttelyssä päästään kurkistamaan myös kansainväliseen taiteeseen, sillä kaupungin kokoelmiin lukeutuu ystävyyskuntatyön perusteella Kangasalle tulleita teoksia.

– Norjalaisen Morten Juvetin ja tanskalaisen Carl-Henning Pedersenin grafiikka antaa näyttelylle pohjoismaista ilmettä, Kaipiainen mainitsee.

Kuvista kokoelmaksi -näyttely Kimmo Pyykkö -taidemuseossa 19.9.–3.1.

Kimmo Pyykkö -taidemuseon syksyn tapahtumia:

Lauantai 19.9. kello 11–17 Kuvista kokoelmaksi -näyttelyn avajaiset. Avoimet ovet. Yleisö pääsee tutustumaan syksyn näyttelyyn maksutta koko päivän ajan.

Ilmaisilta aina torstaisin. Kuvista kokoelmaksi -näyttelyn ajan torstaisin kello 17–19 vapaa pääsy taidemuseoon.

Yleisöopastus syksyn näyttelyyn aina sunnuntaisin kello 13. Opastus sisältyy pääsymaksuun.

Kuraattorin kierrokset syksyllä. Taidemuseon intendentti Soila Kaipiainen esittelee näyttelyn ja kertoo sen taustoista sunnuntaina 20.9. kello 13 (opastus sisältyy pääsymaksuun) sekä torstaina 29.10 ja 26.11. kello 17.30. Torstain kierroksille on vapaa pääsy.

Senioripäivät keskiviikkoisin 14.10., 11.11. ja 2.12. Opastus syksyn näyttelyyn kello 13. Seniorilippu koko päivälle maksaa kaksi euroa.

Lasten lauantai on lasten maksuton taidetyöpaja. Syksyllä tutustutaan varjoteatteriin, jonka ohjaa Nukketeatteri Mantan kapina. Lauantaina 17.10. kello 10–12 valmistetaan Valolintu. Työpajan alussa lyhyt varjoteatteriesitys. Lauantaina 14.11. kello 10–12 Metsän eläimet -varjoteatterityöpaja.

Taideluennot torstaisin taidemuseossa:

8.10. kello 17.30–19 Riikka Juvonen, kirjailija, kuvataiteilija: Elämä on veistos, arkimuistoja kuvanveistäjän ateljeekodista.

22.10. kello 17.30–19 Anne Paldanius, taidehistorioitsija: Kuvataidetta Pirkanmaalla 1900-luvun alkupuolella.

19.11. kello 17.30–19 Tapio Suominen, FL: Mitaleita vai taidetta — mitalitaiteen kaksi puolta

10.12. kello 17.30–19 Erja Väyrynen, FM, julkisen taiteen asiantuntija: Taidetta arkeen – ja kaikille

Taideluennot järjestetään Kangasala-talon valtuustosalissa ja yhteistyössä Valkeakoski-opiston kanssa. Vapaa pääsy.

Huom! Koronavirusepidemian vuoksi muutokset ovat mahdollisia. Ajankohtaiset tiedot kannattaa tarkistaa ennen tapahtumaa Kimmo Pyykkö -taidemuseon internetsivuilta https://kimmopyykkotaidemuseo.fi/