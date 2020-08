Kuulemma yli kolmesataa askelmaa, jotka vetävät ihmisiä puoleensa. Mikä rappusten nousemisessa voi olla niin erikoista – olkoonkin, että niitä Sorolan montussa on vähän tavallista enemmän?

1, 2, 3… Sorolan montulla on aurinkoisena sunnuntaina koko ajan vilskettä – siitäkin huolimatta, että vielä ei ole alkamassa elokuun lopulle kalenteriin merkitty Vaahtokarkki-tapahtuma, eikä alue toisaalta näytä vielä kummoiseltakaan. On vain laajalti hylätyn näköistä metsittynyttä entistä soranottoaluetta ja harjuun nousevat uudet kestopuuportaat.

– Porrasurakka käynnistyi jo kesäkuun alkupuolella. Kokonaispituutta kertyy noin 120 metriä ja korkeuseroa noin 48 metriä, epävirallinen askelmäärä on 317 askelmaa. Mitään erityistä tavoitetta saada portaista juuri tietyn mittaiset ei ollut, taustoittaa kaupunginpuutarhuri Jari Järvinen.

Rakentaminen on ollut sikäli työlästä, että se on jouduttu tekemään lähes kokonaan hartiavoimin ja maaston ehdoilla.

Projekti on vielä kesken, eikä ehtine täysin valmistua elokuun loppuun mennessä. Ala- ja ylätasanteelle asennetaan puistovalaisimet ja toiseen kaiteeseen led-valonauha.

Kuntoportaita on noussut tai nousemassa nyt moneen paikkaan ympäri maata, ja voidaan puhua melkeinpä jo trendistä. Järvisen mukaan Kangasalla osuttiin aallonharjalle hieman vahingossa.

Kirkkoharjun näkötornille menevät portaat uusittiin jo aiemmin tänä kesänä.

99, 100, 101… Askelvälit tuntuvat kohtuullisen onnistuneilta, ja portaita pääsee nousemaan varmoin askelin ja luottavaisin mielin. Niitä pitkin saapunee kiipeämään paljonkin väkeä, jos alueen muu suunnittelu saadaan vietyä luonnosten mukaisesti toteutukseen.

Yleissuunnitelmia Sorolaan laadittiin jo vuonna 2018.

Niissä alueelle on piirretty kesäkäyttöön kävelyreittejä, maastopyöräilyä, rantalentopallokenttä, alamäkipyöräilyä, laavu, ulkokuntosali ja kenttäalue kaikenlaiseen pelailuun. Lisäksi suunnitelmissa on bmx- eli polkupyörämotocross-rata sekä lapsille että aikuisille. Kuntoportaat, näköalapaikka, laavu ja ulkokuntosali toimisivat ympärivuotisessa käytössä.

Myös alueen valaistusta halutaan lisätä. Valaistavaksi on ehdotettu kuntoportaiden lisäksi pulkkamäkeä, laavun aluetta, parkkipaikkaa sekä suksikrossi- ja bmx-aluetta. Nykyiseen valaistuun hiihtoreittiin ei olla kajoamassa.

247, 248, 249… Kieltäydyn nostamasta katsettani. Eihän askelmia kai oikeasti voi olla yli kolmeasataa? Jalat alkavat tuntua jo hivenen tönköiltä. Olisiko muka ollut mahdotonta kirjoittaa juttua ilman, että käy kirjaimellisesti paikan päällä?

Sorolan monttu on ollut jo kauan epävirallisena liikuntapaikkana: sen kautta on kulkenut latureitti ja paikan on löytänyt spontaani alamäkipyöräily. Vuosien varrella seurat ja aktiiviliikkujat ovat väläytelleet paikkaa – jota kunta pitkään vuokrasi yksityiselle toimijalle – jonkinlaiseen liikuntakäyttöön.

– Alueen kehittäminen liikunnalliseksi keskukseksi on varmaankin useamman tahon, kuten liikunta- ja urheiluseurojen sekä kaupungin teknisen keskuksen ja vapaa-aikatoimen aikaansaannos, Jari Järvinen arvioi.

Rakennussuunnitelmat Sorolan uudesta elämästä tehtiin 2019. Rakentamisen osalta on varauduttu tänä vuonna valaistuksen ja kuntoportaiden rakentamiseen sekä maastonmuotoiluun. Ensi vuonna pitäisi olla vuorossa kodan, ulkokuntoilupisteen ja parkkipaikkalaajennuksen työt. Myös harjukasvillisuuden täydennysistutukset ja puuston harvennus pyritään toteuttamaan vuonna 2021.

315, 316, perillä! Yritin pysyä laskuissa mukana, mutta en enää ole varma sainko tulokseksi 316 vai 317. Tässä kohtaa hoksaan tarkistaa, että auton avaimet eivät ole pudonneet matkan varrelle. Totean, että mukana ovat ja istahdan hetkeksi lepäämään ja muka katselemaan maisemia.

Jos suunnitelmat toteutuvat, talvella alapuoliselta alueelta löytyisi ainakin pulkkamäki, bmx-radan kohdalle toteutettava suksikrossialue ja halsterilatu hiihtokoulua varten. Ratsastusreitti kulkisi alueen itäreunalla.

Pysäköintialuetta olisi nykyisestä laajennettu, eikä autoilla olisi asiaa montun pohjalle. Kilpahiihtoreittiä ollaan linjaamassa uusiksi pysäköintialueen muutosten vuoksi, suksikrossialueen läheisyyteen. Suunnitelmissa on varauduttu myös ensilumenlatuun ja sitä varten varastoitavaan lumeen.

– Sorolan montusta on tarkoitus kehittää monipuolinen, ympärivuotinen virkistys- ja liikunta-alue, kaupunginpuutarhuri Järvinen myöntää.

Alastulo sujuu huomattavasti helpommin kuin ylös kiipeäminen. Kaksi keskusteluista päätellen kovakuntoista polkujuoksijaa lähtee vielä kerran hinkkaamaan portaita ylös juosten. Minulle yksi nousu riittää tällä erää, kiitos – suuntaan parkkipaikalle.

Hetkinen. Missä hitossa ne auton avaimet ovat..?

