Kangasalla on kateissa 9-vuotias poika. Poika on nähty viimeksi Suoraman koulun lähistöllä keskiviikkona iltapäivällä. Poika asuu Lempäälässä. Kadonnut on 150 senttimetriä pitkä, ja hänellä on vaaleat, lyhyet hiukset. Pojalla on päällään tumma collegeasu, jonka päällä on mustavalkokuvioinen takki, ja tummansininen lippalakki.

Poliisi pyytää ilmoittamaan kaikki mahdolliset havainnot pojasta hätänumeroon 112.