Turvallisuus rakentuu rakkaudessa kolmen tärkeän asian varaan. Ensimmäinen on saatavilla olo. Lapsi kaipaa vanhemmiltaan ja puolisot toisiltaan, että rakas ihminen on riittävästi saatavilla. Saatavilla olo on läsnäoloa. Toinen tärkeä asia on herkkyys kuulla toisen tunteita ja tarpeita sekä kykyä vastata niihin. Olen lapsi tai aikuinen, tarvitsen tätä herkkyyttä erityisesti silloin, kun minulla on paha olla. Kolmanneksi on tärkeää kokemus, että minulla on erityinen asema rakkaan ihmisen elämässä; muita enemmän, kuten Juha Tapio laulaa yhdessä laulussaan.

Ei ole täydellistä vanhempaa tai puolisoa, riittävän hyvin toimiminen riittää. Jumala sen sijaan on täydellinen Isä, joka on aina saatavillamme. Hän on herkkä tarpeillemme. Erityisesti Hän on läsnä silloin, kun meillä on paha olla. Jumalalle jokainen on erityinen. Raamatun mukaan Jumala kaipaa ”mustasukkaisen kiihkeästi” yhteyteen ihmisen kanssa. Käsittämätöntä: minunkinko kanssa ja vielä mustasukkaisen kiihkeästi? Vau!

Arja Seppänen, perheterapeutti

Kangasalan seurakunta