Kostianvirran venepaikoilla on liikkunut varkaita. Lukot oli tyttären miehen veneestä murrettu auki, ja kaksi isoa bensakanisteria oli viety. Paikka sijaitsee Pälkänevedellä päin. Jos teillä on venepaikka siellä, käykää tarkastamassa, onko kaikki kunnossa. Varkaus oli havaittu viikonloppuna. Edellisen kerran venepaikalla oli käyty kolmisen viikkoa sitten, joten varkauden tarkka ajankohta on epäselvä.

Kohteeksi joutunut