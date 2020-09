Kehonhuollon tehotuote – Lihashuoltovasara pehmittää sitkeätkin lihasjumit

Kuten kaikki aktiiviurheilijat tietävät, treenattu keho kaipaa huoltoa. Toisinaan lihakset kipeytyvät ja niiden liikkuvuus heikkenee, kun lihassäikeet jäykistyvät kovan rasituksen jälkeen. Lihashuoltovasara on silloin oiva apu.

Aktiiviurheilijat ovat hierojien kanta-asiakkaita, sillä harjoittelu vaikuttaa lihaksiin muutenkin kuin vahvistaen. Kun lihassäikeet jäävät jännittyneiksi rasituksen jälkeen, tuloksena on kipeytynyt, aristava ja jäykästi liikkuva lihas. Kova harjoitus aiheuttaa lihakseen ns. mikrovaurioita eli pienenpieniä repeämiä, joiden korjautumiseen ja treenin rasituksesta palautumiseen kuluu aikaa. Palautumisen myötä lihassäikeiden liikkuvuus vähenee, ellei lihaksia venyttele harjoituksen jälkeen.

Samanlaisia vaikutuksia seuraa myös pitkästä liikkumattomuudesta. Silloin lihaskudoksen aineenvaihdunta ei toimi tehokkaasti, ja lihas jäykistyy ja kipeytyy.

Kliininen tutkimus on osoittanut, että ulkoapäin kohdistettu paineleva ja värähtelevä liike palauttaa tehokkaasti lihassäikeiden liikkuvuutta ja kohentaa palautumista. Lihashuoltovasara on tutkimuksen mukaan mainio apuväline tähän tarkoitukseen. Käsin tehty hieronta on viime vuosiin saakka ollut ainoa tapa tuottaa tämä vaikutus. Nyt siihen löytyy tehokas apuväline, jota voi helposti käyttää itse.

Lihashuoltovasaran pää painetaan kipeytynyttä lihasta vasten, ja laite tuottaa voimakkuudeltaan säädettävää, värähtelevää ja nopeataajuista liikettä. Värinäpulssit tunkeutuvat syvälle kipeytyneisiin lihaksiin ja pehmittävät lihassäikeet liikkuviksi. Näin lihasjumit helpottavat, ja kovankin treenin jälkeinen palautuminen sujuu mukavammin ja nopeammin.

Lihashuoltovasaran mukana toimitetaan erilaisia hierontapäitä. Niiden avulla värinäpulssit voi kohdistaa tehokkaasti kipeytyneisiin kohtiin. Laitteen värähtelyjen voimakkuutta voi säätää, ja säätövara on hyvin laaja. Näin lihashuoltovasaralla voi käsitellä itse hyvinkin vaikeasti kipeytyneitä lihaksia, kun valitsee aluksi hillityn voimakkuuden.

Tulos on rentoutuneempi lihas ja mukavampi olo palautumisen aikana. Lihashuoltovasara on tehokas ja turvallinen kipeytyneiden lihasten hoitokeino. Se on helppo pakata vaikka treenikassiin, sillä kuljetuslaukku on kätevän kokoinen. Laitteiden hinta on viime aikoina laskenut. Ladattavalla akulla varustetun ja tehokkaan lihashuoltovasaran saa nykyään varsin edullisesti.

Lähde: Kliininen tutkimus kipeytyneiden lihasten hoidosta värähtelyllä

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25121012/