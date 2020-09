Sydän-Hämeen Lehti on mukana Suomen Sanomalehtiliiton paikallislehtijaoston kampanjassa, jonka osana järjestetään kirjoitus- ja videokilpailu.

Sinun tarinasi on meidän juttumme -niminen kilpailu on avoin kaikille alle 16-vuotiaille. Lähestymme sen tiimoilta myös kouluja, mikäli näillä on mahdollisuuksia tai kiinnostusta hyödyntää kilpailua osana arkeaan.

Kilpailussa on kaksi sarjaa: enintään 800 merkin tekstit ja enintään yhden minuutin videot.

Molemmissa teemana on ”Elämäni onnellisin hetki”.

Kilpailu on käynnissä 12. lokakuuta asti. Töitä otetaan vastaan osoitteessa toimitus@shl.fi .

Kirjoitus- ja videokilpailun tarkemmat säännöt löytyvät osoitteesta www.sanomalehdet.fi/sinuntarinasi/ .

Voittajan SHL palkitsee neljällä kappaleella elokuvalippuja, ja lisäksi kilpailussa jaetaan kunniamainintoja. Parhaat tarinat lähetetään edelleen valtakunnalliseen kilpailuun, jonka voittajat saavat 500 euron palkinnon.

Osana paikallislehtien kampanjaa SHL avaa digisisältönsä vapaasti luettavaksi viikolla 47 eli 16.–22. marraskuuta.

Sydän-Hämeen Lehti on myös liittynyt Kunnioita nuorta lukijaa -sitoumukseen, jonka myötä nuorten ääntä halutaan tuoda mediassa entistä paremmin kuuluville.