Maskia suositellaan käytettäväksi yli 15-vuotiaille julkisissa tiloissa, joissa turvavälejä ei aina voida noudattaa. Tämä ohje koskee myös kirkkoja ja muita seurakuntien kokoontumistiloja. Kyse on lähimmäisten suojelemisesta. Samalla on toki hyvä muistaa, ettei maskin käyttö korvaa tarvetta pitää huolta turvaväleistä.

Kokoontumisrajoitusten suhteen aluehallintovirastojen lokakuulle antamat määräykset ovat tällä hetkellä samat kuin aikaisemmin. Yli 50 hengen kokoontumisia on mahdollista järjestää ainoastaan, jos järjestäjä pystyy vastaamaan riittävistä turvaväleistä, käsihygieniasta ja muusta koronaturvallisuudesta. Järjestäjän vastuu edellyttää sitä, että ihmisiä ohjeistetaan ja aktiivisesti muistutetaan turvaväleistä. Kirkoissa on istumapaikat merkitty virsikirjoilla. Seurakuntataloissa on poistettu ylimääräiset tuolit. Tuoleja ei saa siirrellä paikasta toiseen.

Isommissa tilaisuuksissa kirkoissa ohjataan paikoille niin, että välit säilyvät. Ehtoollisella käynnistä ohjeistetaan jumalanpalveluksen yhteydessä. Tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, muistutamme ja autamme turvavälien pitämisessä.

Ohjeet unohtuvat helposti

– Edelleen tarvitaan myös selkeää rajaamista siinä, missä paikoissa voi istua ja mikä on tarkoitettu turvaväliksi. On kokemus, että ihmisten kokoontuessa tärkeisiin hetkiin yleiset ohjeet helposti unohtuvat, Pälkäneen seurakunnan kirkkoherra Jari Kemppainen sanoo.

Samassa taloudessa asuvat voivat edelleen istua tilaisuuksissa vierekkäin. Kastetilaisuudet suositellaan pidettävän kirkossa, koska siellä voidaan taata turvavälit. Perheen kirkollisen toimituksen jälkeen järjestämä kaste- tai hääjuhla tai muistotilaisuus on yksityistilaisuus.

– Vastuu yksityisen tilaisuuden toteutuksesta on sen järjestäjällä, ei seurakunnalla. Samoin vastuu kodeissa tai muissa yksityistiloissa toteutettavista kirkollisista toimituksista on tilaisuuden järjestäjällä.

Lähikontakteja välttävistä järjestelyistä huolimatta on tärkeää, että ihmiset saavat edelleen tulla seurakunnan tiloihin kohtaamaan ja saamaan tukea elämäänsä. Arkisella seurakuntaelämällä on iso merkitys siinä, miten yhteisömme selviytyy pitkittyneessä tilanteessa: miten kokemus osallisuudesta, yhteisyydestä, toivosta ja luottamuksesta säilyy.

Muista nämä perusasiat!