Alkavaan lentopallokauteen kohdistuu sydänhämäläisittäin suurta mielenkiintoa. Pälkäneen Luja-Lukko lähtee pelaamaan ensimmäistä ykkössarjakauttaan ja LP Kangasala aloittaa kautensa lähtökohtaisesti vähintäänkin mitali mielessä.

Vaikka ykkössarjapaikan myötä kiinnostus Luja-Lukon lentopallokautta kohtaan on suurta, on innokkaimpien fanienkin syytä asettaa odotuksiaan realistiselle tasolle. Viime vuonna pälkäneläisjoukkue ei hävinnyt yhtään kotipeliä, tänä vuonna uudella sarjatasolla etenkin alku tullee olemaan Luja-Lukolle vaikea.

Luja-Lukon managerin Jari Perkiön mukaan joukkueesta haluttiin rakentaa vielä nykyistä iskukykyisempi, mutta huippupelaajien houkuttelu Pälkäneelle osoittautui erinomaisista puitteista huolimatta pääosin hankalaksi. Sopivaa hakkuria etsittiin tuloksetta laajalti ja katseet käännettiin yhteistyöseurojen, Akaa-Volleyn ja VaLePan suuntiin.

– Koronatilanne on hidastanut näitä kuvioita. Akaa on laittanut toistaiseksi farmisiirrot jäihin, ja VaLePa on Mestarien liigan peliensä vuoksi kahden viikon karanteenissa. Lisäksi Ville Järnvall joutui jättämään loukkaantumisen vuoksi harjoituspelit väliin, Perkiö summaa.

Tulokasjoukkueen osa ei ole helppo, mutta Luja-Lukko tavoittelee petraantuvaa peliä voitto kerrallaan.

– Tulemme kauden aikana haastamaan kärkijoukkueetkin kunnolla. Kahdeksan parhaan joukkoon eli pudotuspeleihin pääsy on meidän unelmamme.

Pudotusvaaraa ei tällä kaudella ole koronavirukseen liittyvien Lentopalloliiton linjausten vuoksi.

Luja-Lukko aloittaa kautensa 4.10. Pielaveden Sammon kotiluolassa. Ensimmäinen kotipeli on kalenterissa 11.10. Napapiirin Pallokettuja vastaan.

LP vahvana liikkeelle

Vahvalta vaikuttava LP Kangasala puolestaan aloittaa kautensa naisten Mestaruusliigassa 3. lokakuuta Pihtiputaalla Liiga-Plokin vieraana.

Kotisali on määrä korkata tämän kauden osalta torstaina 8.10., jolloin Pitkäjärvelle saapuu Jymy-Volley. Heti perään on luvassa toinen kotipeli: lauantaina 10.10. LP:n vieraaksi saapuu Hämeenlinnan Lentopallokerho.

Syyskuun harjoituspeleissä LP ei hävinnyt yhtään ottelua. Paikallisvastus OrPo kaatui kahdesti ja sai nipistettyä keskinäisissä kohtaamisissa vain yhden erän.

