Muistatko ”Manun”? Kuvanveistäjä, rehtori ja kuvaamataidon opettajan Mauno ”Manu” Juvosen, joka eläköityi Kangasalan lukion johtotehtävistä vuonna 1986. Opetusuran rinnalla Juvonen teki myös vahvaa taiteellista uraa, ja hänen tunnetuimpia tilaustöitään ovat Kuusamon sankaripatsas ja professori Gabriel Engbergin muistomerkki Tampereen taidemuseon edessä sekä lukuisat muistomerkit Kangasalla.

Taiteilijaperheessä kasvanut, kuvanveistäjän tytär on Helsingissä vaikuttava Riikka Juvonen. Kirjailija ja kuvataiteilija, jonka tuotanto on hengästyttävän laaja: yli 50 kuvitettua julkaisua, joissa on kuvitusten lisäksi Juvosen oma teksti. Riikka Juvonen avaa 8.10. kello 17.30 Kimmo Pyykkö -taidemuseon syksyn yleisöluentosarjan poikkeuksellisessa hetkessä: hän muistelee taiteilijanperheen arkea, isää ja hänen tuotantoaan. Hetki lienee ensimmäinen, jossa saadaan ensikäden tietoa pirkanmaalaisesta kuvanveistäjästä, jonka tuotantoa harva tuntee. Yleisöluento on maksuton, kestää noin tunnin ja se järjestetään yhteistyössä Valkeakoski-opiston kanssa Kangasala-talon valtuustosalissa. Tilaisuudessa on maskisuositus.

Riikka Juvosen kuvituksia on esillä taidemuseon syksyn näyttelyssä Kuvista kokoelmaksi. Seitsemän savun peto -sadun kuvitukset on toteutettu raikkaasti vesiväritekniikalla. Myös isä Juvosen tuotantoa on esillä näyttelyssä. Kimmo Pyykkö -taidemuseon syksyn näyttely Kuvista kokoelmaksi -näyttelyyn on poimittu maalauksia, taidegrafiikkaa, tekstiilitaidetta ja veistoksia Kangasalan kaupungin taidekokoelmasta. Julkisessa taidekokoelmassa korostuu paikallisuus ja alueellisuus sekä aiheina että tekijöinä. Lokakuussa alkava yleisöluentosarja kuuluu näyttelyn oheisohjelmaan, ja sen aikana kuullaan puheenvuoroja pirkanmaalaisista taiteilijoista, julkisesta taiteesta Kangasalla ja yleisesti sekä mitalitaiteesta.

Lokakuun luennoilla teemana on taiteilijat Kangasalla ja Pirkanmaalla. Juvosen jälkeen puheenvuorossa on taidehistorioitsija Anne Paldanius, joka vie ajankohtaisen teeman äärelle: Tampereen kuvataide sata vuotta sitten.

