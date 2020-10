Pikkolan päiväkodin seinustan väritys muuttui yhtenä loppukesän viikonloppuna. Säväyttävä muutos oli kuitenkin hallittu ja suunniteltu: paikalliset nuoret pääsivät kaupungin järjestämässä tapahtumassa toteuttamaan itseään urbaaniin taiteeseen erikoistuneen Spraycankontrol-yhdistyksen ohjauksessa.

Spraycankontrol suunnitteli graffitimaalauksen luonnoksen eli piissin, jossa on kuvallisia elementtejä, kirjaimia ja tausta. Tästä syntyvä yhteisteos maalattiin suoraan päiväkodin seinään nonstop-työpajassa.

Graffitipajan tarkoituksena oli tarjota nuorille mahdollisuus tutustua graffitimaalaukseen turvallisesti ja luvallisesti.

Tapahtuman järjestivät Kangasalan kulttuuripalvelut ja Kimmo Pyykkö -taidemuseo yhteistyössä Kangasalan nuorisopalvelujen ja Spraycankontrol ry:n kanssa. Tapahtuma oli osa Kimmo Pyykkö -taidemuseon Jussi TwoSevenin All Is One -näyttelyn oheisohjelmaa.

Päiväkotirakennus ei ole enää käytössä sisäilmaongelmien vuoksi. Se on tarkoitus purkaa viimeistään ensi vuonna.

Pikkolan päiväkoti on toiminut elokuusta lähtien Suoramalla osoitteessa Tupatie 1, entisissä Punapaulojen tiloissa.

