Omaolo on valtakunnallinen palvelu, jonka tarkoituksena on kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisiä palveluita vastaamaan tämän päivän digitalisoitumista. Omaolon koronaoirearvio on ollut käytössä Pälkäneellä ja Kangasalla noin kuukauden ajan. Palvelu löytyy osoitteesta https://www.omaolo.fi/

Mihin palvelua käytetään ja milloin sitä tulee käyttää, sairaanhoitaja Hilu Kares?

– Tällä hetkellä Kangasalan ja Pälkäneen yhteistoiminta-alueella käytössä on Omaolon koronaoirearvio. Täyttämällä kyselylomakkeen asiakas saa valtakunnallisen ohjeistuksen ja neuvonnan oirekuvaansa. Kirjautumalla palveluun esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla voi vastauksen lähettää meille alueen terveyspalveluihin, jolloin sairaanhoitaja käsittelee yhteydenottopyynnön paikallisen palveluohjauksen mukaisesti.

Ketkä voivat käyttää Omaoloa?

– Palvelu on tarkoitettu yli 16-vuotiaille eikä palvelussa saa asioida toisen puolesta. Esimerkiksi huoltaja ei voi kirjautua omilla verkkopankkitunnuksillaan ja täyttää kyselyä lapsensa tiedoilla.

Mitä hyötyä palvelusta on?

– Asiakas saa jätettyä sähköisen palvelun kautta yhteydenottopyynnön terveydenhuollon ammattilaiselle. Tällöin ei tarvitse soittaa ruuhkautuneeseen puhelinpalveluumme, ja siitä on hyötyä sikälikin, kun koronaoireilla ei saisi terveysasemilla asioida. Ammattilainen vastaa asiakkaalle joko puhelimitse tai sähköisesti Omaolon kautta. Sen kautta onnistuu myös sairausloman saaminen, jolloin terveydenhuollon ammattilainen kirjoittaa saamiensa tietojen perusteella todistuksen ja postittaa sen asiakkaalle kotiin. Tällöin on hyvä, että jo vastausten yhteydessä olevaan vapaatekstiosuuteen mainitsee tarpeen sairauslomatodistuksesta.

– Palvelun kautta saa tarvittaessa ajan lääkärille hengitystieinfektiovastaanotolle tai sitten koronanäytteenottoon. Hoitaja voi myös soittaa lisätietoja, joiden mukaan varmistetaan tarve lääkärin vastaanotolle. Koronanäyteajasta lähetetään ajanvaraustieto sekä Omaoloon että tekstiviestillä palvelussa ilmoitettuun puhelinnumeroon.