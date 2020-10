Kangasalainen Eino Yli-Salomäki, 7, on innokas Niko ja Santtu -fani. Vatialan koulua käyvä ekaluokkalainen laati suositulle tubettajakaksikolle viisi tiukkaa kysymystä.

1) Mitä te tykkäätte tehdä silloin, kun ette tee videoita?

2) Mitkä oli teidän lempiaineet koulussa?

3) Mitkä on teidän suosikit omista Youtube-videoistanne?

4) Voisitteko joskus tehdä 24h-videon Särkänniemessä, sirkuksessa, ravintolassa tai kalastamassa?

5) Voisitteko tulla useamminkin käymään Kangasalla?

Niko ja Santtu vastaavat:

1) Me tykätään saunoa ja uida. Harrastamme avantouintia ja uusien godtier-saunojen etsimistä. Santeri harrastaa crossfittia, ja Niko käy ulkona syömässä päivittäin.

2) Santeri: Mieliaineeni olivat liikunta ja kotitalous. Kotsassa sai pullaa, vaikka ei ollut namipäivä.

Niko: Tykkäsin eniten matikasta, koska olin siinä pro. Sain aina kympin. Toinen lemppari oli tekninen työ, koska siinä pääsi tekemään itse omilla käsillä puusta asioita.

3) Niko: Suosikkini on kyllä-musiikkivideo. Mentiin Kanarialle asti kavereiden kanssa kuvaamaan sitä ja vuokrattiin yksityisjahti, helikopteri, avoauto ja tehtiin kaikkea muutakin kivaa videota varten.

Santeri: Suosikkini on ”perustettiin oma jääkiekkojoukkue”, koska pääsi pelaamaan lätkää. Se on parasta, harrastin sitä kymmenen vuotta.

4) Nämä ovat hyviä ideoita! Jotain sirkukseen liittyvää meille on tulossa! 24h-kalassa me voitaisiin toteuttaa ensi kesänä yhdistettynä 24h -veneessä keskellä järveä -videoon. Siinä videossa me mentäisiin veneellä keskelle järveä, ankkuri pohjaan ja tehtäis veneessä kaikkea hauskaa kavereiden kanssa, mukaan lukien kalastus!

5) Ehdottomasti joo! Oltiin täällä viimeksi viime syksynä mökkeilemässä airbnb-vuokramökissä järven rannalla. Siellä oli hyvä sauna, joten saunottiin koko kolme päivää.

Niko ja Santtu esiintyivät Kangasala-talossa tiistaina 13. lokakuuta. Saman katon alla asuvan parivaljakon YouTube-kanavalla keskitytään vlogeihin, jekkuihin ja hullunkurisiin haasteisiin. Niko ja Santtu on Niko Meurosen ja Santeri Hännisen vuonna 2015 perustama YouTube-kanava. Suositulla kanavalla on yli 250 000 tilaajaa. Kaksikon ”Kuka pysyy pisimpään pahvilaatikossa voittaa 1000 e” voitti yleisön suosikkipalkinnon vuoden 2019 Tubecon-tapahtuman yhteydessä.

Lue myös: