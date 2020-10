Moi Vehjemies,

mietin vaan, että kun esimerkiksi Formula-1-autot ajavat tosi lujaa, niin johtuuko se osaltaan siitä ratojen hienosta asfaltista? Eli onko uusi upea asfaltti nopeampaa kuin vanha ja kulunut, täällä meidän maanteilläkin?

Teiden kunkku

Ero ei välttämättä ole ratissa tuntuva, mutta kyllä se on nopeampaa. Perusteena tälle on se, että tutkitusti polttoaineenkulutus on vähäisempää uudella asfaltilla. Tasaisempi pinta on siinä yksi osatekijä.

Uudessa asfaltissa on myös kovempi kitka, mikä osaltaan tekee mahdolliseksi sen, että sillä pystyy ajamaan nopeammin – paitsi sateella, jolloin tilanne on päinvastainen. Uudessa asfaltissa on pinnassa bitumia, mikä tekee siitä myös hiljaisemman ajaa kuin vanha asfaltti.

Pienempi polttoaineenkulutus on yksi syy sille, miksi teiden päällysteiden uusimista voidaan joskus ajatella eräänlaisena ympäristötekona. Asfaltti kestää 20–30 vuotta, vaikka vilkkailla tieverkoilla uusimista tarvitaankin useammin. Elinkaareen vaikuttaa monta tekijää, ja pienemmillä maanteillä esimerkiksi talvikunnossapito ja routiminen lyhentävät asfaltin kestoa enemmän kuin liikenteen kulutus.

Tietää NCC Industryn Pirkanmaan aluepäällikkö Kari Kärkkäinen

Toki uusi asfaltti on nopeampaa kuin vanha. Tämä on huomattu myös poliisissa, joka mittaa välillä isojakin ylinopeuslukemia uutuuttaan hohtavilla asfalttipätkillä etenkin aurinkoisina kesäiltoina. Uusi asfaltti on kuitenkin paikoin jo sen verran harvinainen ilmiö, että harva kuski kehtaa laittaa ylinopeuttaan sen syyksi ja laittaa asfaltin rangaistavaksi. Erityisen huono vastustuskyky uuden asfaltin seireenimäiselle kutsulle on nuorilla miehillä.

Uuden asfaltin ylinopeusvaikutus heijastuu jo sen tekovaiheessa. Harva autoilija voi mitään sille, että asfalttityömaata ohittaessa auton nopeusmittarin neula kuin itsestään hypähtää pitkälle yli sen mitä nopeusrajoitus kehottaa.

Teen parhaillaan tutkimusta siitä, ajetaanko vihreällä asfaltilla nopeampaa vauhtia kuin punaisella ja auttaisiko valkoinen asfaltti talvisin suomalaisia, jotka kärsivät lumettomuudesta. Voin raportoida tuloksista myöhemmin.

Virittelee Vehjemies

