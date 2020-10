Valoa kansalle Mikkolan Navetalla

Mikkolan Navetan väki ja yhteistyökumppanit osallistuvat Luopioisten Pimmeemmän kaupan iltaan monipuolisella kattauksella. Navetalla esittäytyvät muun muassa paikalliset hyvinvointiyrittäjät. Muodonmuutoksia ry perustaa luentosaliin painatuspajan, jossa kävijät voivat painaa itselleen vaikkapa kirjanmerkkejä. Pytingissä Sydän-Hämeen sukututkijat esittelevät toimintaansa. SPR:n paikallinen väki puolestaan järjestää arvonnan.

Kahvilan seinillä on esillä hauska koira-aiheinen valokuvanäyttely. Juha Tyyskän koiria ja niiden ulkoiluttajia kuvaava näyttely esittelee monennäköisiä koiruuksia ja omistajia. Navettakalleriassa puolestaan on Perttu Pohjanperän elokuisen 80-vuotispäivän kunniaksi koottu näyttely, jossa on esillä Pertun töitä koulupoikavuosista aivan viime aikoihin. Tiesittekö, että tuottelias puuseppä ja lavastemestari on harrastanut myös kuvataiteita?

Kahvila palvelee kello 19 asti, ja kuistilla saa suut makeaksi Omiaan osuuskunnan paistamilla vohveleilla. Lämmin pukeutuminen on tarpeen niin paistajille kuin syöjillekin, sillä vohvelit on tarkoitus nauttia ulkosalla.

Päivi Loukamo