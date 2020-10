Kangasalla todettiin jälleen kaksi uutta koronatartuntaa – tartunnanlähteet edelleen hyvin tiedossa

Kangasalla on todettu jälleen kaksi uutta koronavirustartuntaa. Tartunnat ilmenevät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kuntakohtaisesta koronatilastosta. Keskiviikkona uutisoitiin kahdesta uudesta tartunnasta ja tiistaina neljästä, joten kuluvan viikon kokonaissaldo on Kangasalla nyt kahdeksan. Syksyn aikana tapauksia on tullut ilmi yhteensä 14. Pälkäneellä uusia koronatapauksia ei THL:n tilaston mukaan todettu.

Kangasalan sosiaali- ja terveyskeskuksen johtava ylilääkäri Tiina Viitaniemi kertoi alkuviikosta, että tartuntoja on tullut alueelle ripotellen. Tartunnanlähteet ovat edelleen hyvin tiedossa.

– Koko Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella yli 80 prosenttia tartunnanlähteistä on pystytty viime viikkoina nimeämään, ja tilanne meillä on ollut vähintään yhtä hyvä, Viitaniemi kertoo.

Karanteenissa Kangasalan ja Pälkäneen alueilla on Viitaniemen mukaan yli kymmenen, mutta alle 50 henkilöä.

Pirkanmaalla ja koko Suomessa tartuntoja on todettu eniten 20–29-vuotiailla. Johtava ylilääkäri ei lähde avaamaan paikallisia potilastilanteita sen kummemmin, mutta kertoo, että sama ilmiö on Kangasalan ja Pälkäneenkin yhteistoiminta-alueella tuttu.