Elämä on taistelua. Näin eräs iäkäs seurakuntalaisemme usein toteaa, ja hän on oikeassa. Hyvä ja paha taistelevat maailmassamme loppuun asti – taistelee myös meissä jokaisessa ja ennen kaikkea meistä jokaisesta, vaikka emme tunnista ja tunnusta sitä. Taistelua vain käydään erilaisilla aseilla. Olemme kaikki mukana tässä taistelussa, tahdoimmepa tai emme. Mutta puolemme voimme valita.

”Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa.” Ef. 6:12.

Meitä kehotetaan antamaan itsemme ja jäsenemme aseiksi hyvän palvelukseen. Jumala on tämä persoonallinen hyvä. ”Älkää antako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille, vaan itsenne, kuolleista eläviksi tulleina, Jumalalle, ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle.” Room. 6:13.

Emme elä ikuisesti täällä maan päällä. Kuitenkin tämä aika, mikä meille on annettu täällä elääksemme, on arvokasta aikaa.

Haluammeko ja valitsemmeko tehdä hyvää? Raamatussa sanotaan, että ”Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.” Tämä totuus on Jeesus Kristus, ja hän on meidät pelastanut hyviä töitä varten. ”Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Ef. 2:10.

Rukoilkaamme Isä meidän -rukouksen sanoin; tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa.

Jumalan rakkauden valtakunta on jo täällä maan päällä ja sen rajat kulkevat sydämeltä sydämelle. Rakastakaamme Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistämme niin kuin itseämme. Valitkaamme Jumalan avulla tehdä hyvää.

Asta Metsomäki, Kuhmalahden helluntaiseurakunta