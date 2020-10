Tampereen yliopistollinen sairaala on onnistunut korona-altistuneiden jäljitystyössä hienosti, ja suurin osa tartunnan lähteistä on saatu selvitettyä. Tartunnan saaneiden ja sitä kautta altistuneiden määrä on kuitenkin jatkuvasti kasvanut, ja samalla jäljitystyö monimutkaistunut. Jatkossa kaikille altistuneille ei enää soiteta, vaan isoja samassa tilanteessa altistuneita ryhmiä saatetaan tekstiviestillä ohjata sähköiseen asiointipalveluun, OmaTaysiin, jossa annetaan tarkat toimintaohjeet.

Taysin infektioyksikkö kokoaa koronatartunnan saaneilta listan altistuneista. Tähän saakka kaikille altistuneille on soitettu henkilökohtaisesti, mutta jatkossa tietyissä tilanteissa puhelu voidaan korvata sähköisellä palvelulla.

– Yksi tartunnan saanut on voinut altistaa jopa useita kymmeniä henkilöitä, joten tämä on varsin aikaa vievää. Jos osan kontaktointi hoidetaan sähköisellä palvelulla, tehostaa se koko tartunnanjäljitysprosessia merkittävästi, kertoo infektiolääkäri Ville Kaila.

Jotta Pirkanmaan tilanne ei pahene, eikä uusia rajoituksia tulevaisuudessakaan tarvittaisi, Tays hyödyntää sähköistä asiointipalvelua, OmaTaysia.

– Jos OmaTays otetaan aktiiviseen käyttöön ja kaikki toimivat ohjeiden mukaan, meiltä säästyy aikaa kokonaisuuden hahmottamiseen. Meidän tulisi havaita mahdollisia yhteyksiä eri tartuntojen välillä, yhdistää saatua informaatiota ja tunnistaa tartuntaketjujen mekanismi, kertoo Kaila.

– Suurin osa altistuneista pystyy toimimaan tekstiviestin ohjaamalla tavalla, ilman, että ohjeistamme soittamalla henkilökohtaisesti. Jos arvioimme, että altistunut ei todennäköisesti käytä digipalveluja, olemme entiseen tapaan yhteydessä puhelimitse, emmekä siinä tapauksessa edes lähetä tekstiviestiä.

Mikäli altistunut ei ole vastannut OmaTaysissa 24 tunnin kuluessa, siinäkin tapauksessa Tays ottaa puhelimitse yhteyttä.

Mikä on karanteeniviesti?

Tays lähettää tekstiviestinä tiedon karanteenista niille, jotka eivät asu samassa taloudessa kuin sairastunut, ja joiden voidaan olettaa pystyvän asioimaan sähköisesti suomenkielisessä palvelussa. Karanteeniviestin saaminen ei tarkoita, että olet saanut koronan, vaan että olet ollut samassa tilassa koronaan sairastuneen kanssa, ja altistunut virukselle. Karanteeniviesti on nopea tapa saada kaikille altistuneille tieto altistumisesta mahdollisimman nopeasti. Karanteeniviesti ei ole sama asia kuin Koronavilkun hälytys.

Toimi näin, jos saat karanteeniviestin

Kirjaudu OmaTaysiin ja avaa sieltä koronajäljityskysely, niin saat tarkemmat karanteeniohjeet. Päivitä yhteystietosi, jotta oman kuntasi karanteenipäätös saapuu sinulle oikeaan osoitteeseen. Tarvitset karanteenipäätöstä, mikäli aiot hakea Kelan tartuntapäivärahaa. Sinun ei tarvitse olla yhteydessä Taysiin, mutta jos sinulle tulee kysyttävää, näet yhteystiedot OmaTaysista.