Kangasalla on todettu vuorokauden aikana yksi uusi koronavirustartunta. THL:n tietojen mukaan Kangasalla on nyt 30 varmistettua koronavirustartuntaa, mukana on luvut viime keväästä alkaen. Pälkäneellä todettuja tartuntoja on yhteensä 7.

Pirkanmaalla on nyt yhteensä 738 todettua tartuntaa, joista Tampereella 414. THL:n tartuntatautirekisterissä on mukana vain ne kunnat, joissa on vähintään viisi varmistettua tartuntaa.