Jatkuva tilaus on edullisin tilausvaihtoehto

Jatkuva täystilaus on aina edullisin tapa nauttia Sydän-Hämeen Lehdestä sekä printtinä että diginä vuoden jokaisena päivänä. Jos tahdot luea lehteä vain diginä, jatkuva digitilaus on paras tilausvaihtoehto.

Uutta sisältöä verkossa joka päivä

Shl.fi:ssä julkaistaan päivittäin uutisia ja tarinoita paikallisista ihmisistä, ilmiöistä ja tapahtumista. Tilaajana saat aina ensin ja enemmän myös verkossa. Tunnukset saat osoitteesta shl.fi/tunnukset. Muista kirjautua sisään!

Paperilehti kotiin kannettuna täystilaajille

Täystilaajat saavat joka viikko kotiinsa kiintoisan, journalistien ammattitaidolla kootun lukupaketin.

Sydän-Hämeen Lehden uutissovellus

Sovelluksen sisällöt kuuluvat täystilaukseen automaattisesti ja maksutta, ja sovelluksessa toimivat samat digitunnukset kuin shl.fi:ssä. Sovelluksen voit ladata ilmaiseksi App Storesta sekä Play-kaupasta.

Näköislehti ja laaja arkisto

Sydän-Hämeen Lehden näköislehtipalvelun löydät osoitteesta shl.fi/nakoislehti. Näköislehtien arkistosta voit lukea lehtiä vuoden 2010 syksystä alkaen.

Omat digitunnukset koko perheelle

Voit jakaa tilauksesi perheenjäsenillesi ilmaiseksi, jolloin hekin pääsevät omilla tunnuksillaan käsiksi kaikkiin Sydän-Hämeen Lehden digisisältöihin.

Tilaajana kaikki tämä on sinun:

Paperilehti kotiin kannettuna joka keskiviikko täystilaajille.

Uutissovellus sisältää uutisvirran ja näköislehden. Sovellus toimii laitteilla, joiden käyttöjärjestelmä on vähintään iOS 10 tai Android 7.

Shl.fi:n uutisvirrassa julkaistaan uutta sisältöä joka päivä.

Näköislehti julkaistaan aina tiistai-iltaisin klo 20 osoitteessa shl.fi/nakoislehti.

Uutiskirjeen saat sähköpostiisi joka viikko (voit peruuttaa uutiskirjeen tilauksen silloin, kun tahdot).

Tulossa vuonna 2020: Kiinnostavia teemasisältöjä Sydän-Hämeen Lehdessä



Rakentaminen ja koti

Digittää

Kuntavaalit 2021

Perhearkea

Kesälehti

Lähiruoka

Autot ja liikenne

Elinvoima ja yrittäjyys

Kaupunkilehti Välke

