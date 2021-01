Kanta-Hämeen käräjäoikeuden Maaoikeus on tehnyt päätöksen, joka koskee Suinulan alikulkuun perustettuja kulkuoikeuksia. Maaoikeus on kumonnut yksityistietoimituksessa kaupungille perustetun kulkuoikeuden alikulkuun etelästä. Oikeuden päätöksen vuoksi Numersinkujalta lähtevää, alikulkuun johtavaa yhdistettyä pyörätietä ja jalkakäytävää ei saa enää käyttää eikä ylläpitää.

Jotta alikulun etelänpuoleista yhteyttä ei enää käytetä, kulkeminen alikulkuun on nyt estetty aidoilla. Lähin rautatien alituspaikka on jatkossa Havisevantietä/Yli-Nikkiläntietä pitkin, ja ylityspaikka Korvenperäntietä pitkin.

Tunnelin poistaminen käytöstä on puhuttanut alueen asukkaita, sillä tunneli on ollut koululaisten ahkerassa käytössä. Kulkuyhteyksien muutos aiheuttaakin alueella joitakin koulukuljetusjärjestelyitä, ja oppilaiden huoltajia on tiedotettu asiasta.

Kangasalan kaupungin tahtotila on löytää tilanteeseen ratkaisu, jolla alikulku saataisiin jälleen käyttöön. Asiaa selvitetään, kaupungin tiedotteessa todetaan.