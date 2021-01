”Ken tietä käy tien on vanki, vapaa vain on umpihanki”

Jokainen, joka on joskus joutunut kävelemään umpihangessa, ymmärtää, minkälaisesta vapaudesta on kysymys, kun kävellään umpihangessa. Tien löytäessään hän todennäköisesti astuu heti tielle, kun se on mahdollista, mikäli sitten ei ole kysymys kuntoilusta.

Laitoin taannoin aurauskeppejä kotiini menevälle sivutielle. Ennen toimenpidettä halusin selvittää itselleni, miksi ne ovat tärkeitä? Esiin nousi pari tärkeää asiaa. Ensinnäkin ne näyttävät tielinjan oikean suunnan silloin, kun lunta on tuiskuttanut niin, että ei tiedä, missä kohtaa tiepohja loppuu ja oja alkaa. Lisäksi aurauskeppien päässä olevat heijastinnauhat helpottavat niiden näkemistä pimeällä. Aina silloin tällöin sattuu ja tapahtuu niin, että oja yksinkertaisesti vain imaisee auton pois varsinaiselta kulkureitiltä ja seurauksena on ongelmia.

Jutellessani aurausmerkkien paikoista itse auraajamestarin kanssa minulle kirkastui vielä jotain niiden merkityksestä. Hän kehotti minua laittamaan merkit myös sellaisiin kohtiin, joissa aivan tien reunassa on jokin este, esimerkiksi matala kivi, jota auraaja ei mahdollisesti huomaisi silloin, kun lunta on tuiskuttanut tien täydeltä. Ymmärsin, että näin auraaja mahdollisesti säästyisi törmäykseltä, joka voisi aiheuttaa vahinkoa joko hänelle itselleen tai aurauskalustolle.

Yksinkertaisesti tien merkkauksen tarkoituksena on auttaa kulkijaa pysymään tiellä. Ohjata kulkua oikeaan suuntaan ja saattaa kulkija turvallisesti perille. Kun tie on viitoitettu ja aurattu perille asti, on kulkijan hyvä käydä sitä.

Myös elämän mittaisella kotimatkalla tarvitsemme tiemerkkejä ja kaveria, joka on aukaissut tien meille taivasta myöten. Tähän tarpeeseen Jumala antoi meille Sanansa ja lähetti oman poikansa, jotta löytäisimme tien takaisin Jumalan yhteyteen. Joh. 14:6 Jeesus kertoo meille tien Jumalan yhteyteen, jotta voisimme olla kerran osallisia Iankaikkisesta elämästä: ”Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan voi tulla isän tykö muutoin kuin minun kauttani.” Jumalan sana siis osoittaa meille tien, joka on Jeesus, näyttää meille suunnan, joka on taivas ja auttaa meitä pysymään tiellä etsiessämme Hänen vanhurskasta tahtoaan elämässämme. Turvallista matkaa uuteen vuoteen Vapahtajan seurassa.

Ari Vettenranta

Nuorisotyönohjaaja

Kangasalan seurakunta